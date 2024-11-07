歐聯｜維拉負布魯日3連勝告終　中堅明斯低級失誤童話地標變噩夢

阿士東維拉在歐聯作客0：1不敵布魯日，今屆3戰全勝走勢告終，吞下今季歐聯第一場敗仗。他們所失一球來自中堅泰朗明斯（Tyrone Mings）一次「低級失誤」，維拉主帥艾馬利（Unai Emery）賽後無奈指，球隊這球犯錯改變一切。



明斯「低級失誤」成罪人

阿士東維拉今季在歐聯勢如破竹，闊別歐洲頂級球會賽事多年，作為今屆最低檔次球隊，前三輪比賽驚喜全勝更一球未失。今仗作客面對比利時球隊布魯日，維拉控球率亦以56%佔優。

可是戰至50分鐘，中堅明斯一次「派膠」犯下天條，改變整場比賽走向。當時維拉門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martínez）將龍門球短傳予明斯，但後者似乎未意識到，仍身在禁區內的他突然彎腰用手拾起皮球，球證隨即吹罰十二碼，布魯日由雲拿根（Hans Vanake）操刀中鵠。

泰朗明斯今場歐聯處子戰，卻成為球會輸波罪人。（路透社）

膝部重創久疏戰陣 歐聯地標戰變噩夢

事實上，今仗是31歲的明斯生涯首次出戰歐聯，寫下由半職業球會切柏咸鎮（Chippenham Town）走到歐洲最高級別賽事的童話。這位英格蘭中堅因膝傷已缺陣14個月，因此之前3場歐聯均無份踢，今季英超亦未曾上陣。10月30日他在聯賽盃主場對水晶宮，首度復出便踢足全場，球隊以1：2敗陣，今場是他復出的第二場比賽。

本應是值得紀念一戰，卻成為球隊落敗罪人，更當上歷來首個歐聯處子戰便連累球隊輸十二碼的英格蘭球員。

值得一提的是，類似情況曾在上季歐聯八強首回合阿仙奴對拜仁時發生，兵工廠門將拉耶短傳予中堅馬加希斯，後者也因疑似聽不到球證鳴笛而曾用手觸球後再開波，當時阿仙奴卻未被球證吹罰，時任拜仁主帥杜慈（Thomas Tuchel）怒不可遏，指球證以「小孩的犯錯」來解釋未判罰的原因。

艾馬利賽後十分無奈，指是自己生涯見過最大失誤。（路透社）

艾馬利：生涯見過最大失誤

阿士東維拉領隊艾馬利對賽果十分無奈：「我們上半場表現不錯，下半場那次失誤改變了一切，成為今場關鍵。明斯的犯錯非常奇怪，是我生涯見過最大失誤。」不過這名主帥未有責怪任何人，認為這不是馬天尼斯或明斯的錯：「這是奇怪的失誤，在我此生中只發生過一次。」

維拉最近各項賽事已錄3連敗，下仗更要在英超作客利物浦，紅軍目前在英超和歐聯都排榜首。維拉之後還要迎接地獄賽程，面對水晶宮、祖雲達斯及車路士。艾馬利指自己在歐洲有多年領軍經驗，很明白球隊要面對的困難不止在體能上，「球員在結束比賽後筋疲力盡，那不止是比賽強度，而是我們犯錯後將整場比賽改變。」

艾馬利指球員賽後筋疲力盡，但非單純體力原因。（路透社）

阿士東維拉未來4場賽程（香港時間）

11月9日 深夜4:00 作客對利物浦（英超）

11月23日 晚上11:00 主場對水晶宮（英超）

11月27日 深夜4:00 主場對祖雲達斯（歐聯）

12月1日 晚上9:30 作客對車路士（英超）



中堅明斯低級失誤影片：