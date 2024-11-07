亞冠二︱東方輸爭議十二碼負卡雅　葉鴻輝被指踢人：只是保護自己

亞洲足協亞冠次級聯賽（亞冠二）分組賽，東方主場兩度輸十二碼，結果在下半場尾段多打一人下，以1：2不敵菲律賓代表卡雅FC。

當中東方被罰的第一球十二碼有爭議，葉鴻輝指自己接波後舉腳保護自己，但球證認為葉鴻輝踢人，雙方各執一詞。



東方上輪作客擊敗卡雅，沿用近期發揮甚佳的三中堅陣式，由高素巴耶夫、拿亞夥拍丹尼爾，上仗取得入球的巴科爾跟馬高斯繼續擔正，但收起小將吳宇曦及馬希偉，傷癒復出的巴杜姆與林衍廷則任正選。外流內地的港將茹子楠、陳晉一、周緣德，與國足球員戴偉浚都有入場觀戰。

巴杜姆上半場有埋門機會。（袁志浩攝）

東方今仗多次靠梁冠聰長傳或傳中創造威脅，12分鐘巴杜姆接應其長傳控定再抽射，但省中人彈出底線；26分鐘接應的輪到巴科爾，這位前鋒禁區邊跳頂中楣，但同時被指越位在先。3分鐘後梁冠聰再開出角球，馬高斯頂回中路引發一輪混戰，但巴杜姆門前未能把握。

葉鴻輝向球證示意自己沒有踢人。（袁志浩攝）

上半場32分鐘成為今場爭論點，東方守衛頭槌回傳，葉鴻輝禁區內用手接實皮球，同時舉腳保護自己，雖然其右腳已微微曲起，但仍有疑似向外伸之嫌，亦撞到堀越大蔵，結果球證判罰十二碼，卡雅由堀越大蔵操刀射入領先。

現場球迷不滿判決，一度起哄高呼「fuxk you」，而足總亦於半場廣播，引述場監呼籲球迷克制及切勿講粗口，反而激起「民怨」。

東方球迷不滿判決。（袁志浩攝）

換邊後東方轉回四後衛陣式，以費利浦薩入替拿亞，直至69分鐘卡雅有比迪治兩黃一紅被逐，東方多打一人下，兩分鐘後即由馬高斯峨眉月頂一挑一抽轟入世界波追平。東方之後繼續強攻，86分鐘卻因黃梓浩禁區內撞跌對手，再被罰十二碼，卡雅憑盧比斯操刀得手再領先。

卡雅下半場少踢一人。（袁志浩攝）

馬高斯射入世界波追平。（袁志浩攝）

補時階段最後一記角球，連葉鴻輝亦棄關上前助攻，他接應馬高斯二傳心口控前，但吳宇曦錯失機會，令這位守門員十分勞氣。東方終輸1：2，下仗於今月28日主場對悉尼FC，再在12月5日作客廣島三箭。球隊暫得3分排小組第3，僅次於6分的悉尼FC，仍有望爭出線，而廣島三箭則已錄12分，肯定晉級。

東方主場不敵卡雅。（袁志浩攝）

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東方輸的第一記十二碼成為賽後焦點，雙方各執一詞，當選全場最佳球員的堀越大蔵受訪時稱，感覺到葉鴻輝踢中自己，但拒絕評論判決，而葉鴻輝則引述球證在場上表示，他認為葉鴻輝蓄意踢人。

葉鴻輝為自己解釋，「並不是我伸腳去踢（對手），而是對手自己衝過來，我只是保護自己。若這該判罰十二碼的話，相信一年內會有很多十二碼。」東方主教練盧比度則表示，亞冠二比賽沒有視像助理裁判協助執法，只能尊重球證判決，但相信麾下葉鴻輝所言，他只是想保護自己。

葉鴻輝完場前後上肋攻，但隊友未能把握，他十分勞氣。（袁志浩攝）

葉鴻輝認為球證是比賽一部份，場上決定難免會主宰比賽，現階段只能先踢好餘下每一場，「我們上半場表現不算太好，輸十二碼後有點難踢，第二球十二碼是因為球隊壓前進攻，後防有空位，但我們在對方禁區被攬跌又無判罰。」

東方今仗有接近半小時佔人數優勢，但仍要輸波而回，盧比度認為球員在追和後稍後放鬆，終導致再失一球，「是有點可怕，但這就是足球。」