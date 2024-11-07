歐聯速評｜阿仙奴攻力未解決負國米吞首敗　阿迪達功力未夠？

阿仙奴歐聯作客以0：1不敵國際米蘭，比賽過程跟上周末以同樣比數被紐卡素擊敗一仗，相差無幾：「生波」有效組織欠奉，有威脅的攻門多來自死球，但對手也是有備而來，「兵工廠」自然難以入球；唯一慶幸的是，隊長奧迪加特傷癒復出，在最後幾分鐘輕舒腳頭，為主帥阿迪達帶來了希望。



阿仙奴攻力問題「未解決」

中場靈魂奧迪加特自9月起養傷了兩個多月，在他缺陣初期，阿仙奴藉夏維斯與布卡約沙卡的勇猛，還有死球戰術屢建奇功，打出過5勝2和的氣勢；可是，隨着對手開始有對策，而阿仙奴卻沒有其他板斧下，進攻乏力的問題便開始浮現。

今仗國際米蘭便有不少針對性部署，例如以擅長右腳的達美安擔任左翼衛，防範沙卡推大位起腳的一招，還以防中施連斯基或大衛法迪斯協防，左中堅恩比錫克（Yann Bisseck）又會包抄，因此沙卡鮮能製造有威脅的埋門，關鍵傳球只得1次，成功盤球亦只有1次，基本上斷了阿仙奴半臂。

沙卡未能為國米大門造成太大威脅。（路透社）

受制國米針對部署

阿仙奴左路的馬天利尼雖然勤力，但過去幾仗已反映，其路數已被看穿，雖然他有速度落底線，但沒有左腳傳中這選項，於是後衛們很容易預判其動向。

中路入滲也完全封殺，因為國米以3名防中作為防線前的屏障，而且主帥施蒙尼恩沙基到62分鐘開始，便相繼換走3名中場，以保持中場的活力，更甚的是，到了79分鐘以左翼衛迪馬高入替伊朗前鋒泰尼米，以5-4-1全員防守陣式，打算守住查漢奴古在上半場補時射入12碼的領先優勢。

查漢奴古獲選今仗最佳球員。（Getty Images）

阿迪達今仗換人已算果斷，半場便以「耶穌仔」捷西斯入替米基爾馬連奴，打多個前鋒，但欠缺奧迪加特下，前場沒有具穿透力的傳球，前線的轉向亦太慢，無論夏維斯與捷西斯都沒太多機會。無計可施下，阿仙奴便多以馬天利尼與沙卡在禁區兩邊K角位傳中，全場竟有46次傳中，但國米三中堅都高大擅頂，所以最多只能製造混亂，卻鮮能創造黃金入球機會。

面對國米鐵壁般的防守，阿迪達無計可施。（Getty Images）

阿仙奴全場最有機會入球的方法，還是死球戰術，58分鐘沙卡死球傳中，國米後衛混亂中頂向球門，幸有杜費斯護空門；結果「兵工廠」全場13次角球、11次罰球，都無法撕破主隊的密集防線。

奧迪加特缺陣確實有影響，但如果失去一個主力，阿仙奴便潰不成軍，卻是主帥的功力問題了，曼城上季有半季都失去了中場主將奇雲迪布尼，但最後的戰績有目共睹。當然，阿仙奴於歐聯首嘗敗績不是世界末日，仍以4戰得7分排第12位，而且奧迪加特終於復出，且看他們今周末作客車路士表現會否反彈？

奧迪加特復出，是阿仙奴球迷今仗最大慰藉。（路透社）

國際米蘭贏波後，以3勝1和得10分排第5， 是4輪過後餘下未嘗敗績的5隊之一。英超榜首隊伍利物浦，則是4輪過後唯一全勝之師。

歐聯聯賽階段第四輪是日賽果

主場 比數 作客

布魯日 1：0 阿士東維拉

薩克達 2：1 年青人

布拉格斯巴達 1：2 比斯特

拜仁慕尼黑 1：0 賓菲加

國際米蘭 1：0 阿仙奴

飛燕諾 1：3 薩爾斯堡

貝爾格萊德紅星 2：5 巴塞隆拿

巴黎聖日耳門 1：2 馬德里體育會

史特加 0：2 阿特蘭大

