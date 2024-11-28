歐聯｜利物浦保全勝2：0贏皇馬　阿士東維拉0：0祖雲達斯

歐聯周三（11月27日）繼續舉行第五輪賽事，利物浦主場以2：0擊敗皇家馬德里，保持今屆歐聯全勝紀錄。利物浦賽後以5場15分居榜首；皇馬則累計2勝3負，以5戰6分排24。同為英超球隊的阿士東維拉，同日則以0：0賽和祖雲達斯。



兩軍於上半場互交白卷。至下半場第52分鐘，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）在干拿巴特利（Conor Bradley）助攻下入球，為利物浦打破僵局。之後在第61分鐘，今夏加盟皇馬的麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）操刀罰球不入，錯失扳平機會。9分鐘後，沙拿（Mohamed Salah）亦踢失12碼。但至77分鐘，加普（Cody Gakpo）接應安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）傳球破網，助利物浦以2：０贏波。

圖為2024年11月27日，歐聯舉行第五輪賽事，阿士東維拉的羅傑斯（Morgan Rogers）於下半場補時階段入球，但其後被VAR裁定無效。（Reuters）

阿士東維拉同日則以０：０賽和祖雲達斯。阿士東維拉賽後累計3勝1和1負，以5戰10分排第9；祖雲達斯則累計2勝2和1負，以5場8分排19。

兩軍於上半場均無入球。至下半場補時4分鐘，羅傑斯（Morgan Rogers）門前起腳入球，原以為可助維拉絕殺對手，但其後被VAR裁定無效。

同日歐聯賽事結果

貝爾格萊德紅星5：1史特加

格拉茨 1：0 基羅納

摩納哥 2：3 賓菲加

阿士東維拉 ０：0 祖雲達斯

博洛尼亞 1：2 里爾

些路迪 1：1 布魯日

薩格勒布戴拿模 0：3 多蒙特

利物浦 2：0 皇家馬德里

燕豪芬 3：2 薩克達