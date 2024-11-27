歐聯｜曼城領先3球仍遭逼和　與飛燕諾各得一分

歐聯周二（11月26日）舉行第五輪賽事，曼城主場在領先3球下，遭對手飛燕諾扳平。曼城賽後累計以2勝2和1負，以5戰8分排第15，飛燕諾以2勝2負1和、5戰7分排20。



在上半場44分鐘，曼城靠艾寧夏蘭特（Erling Haaland）操刀12碼，半場領先1：０。下半場，根度簡（ Ilkay Gundogan）於第50分鐘建功，助曼城擴大領先至2：０。3分鐘後，艾寧夏蘭特在馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）助攻下，梅開二度。

雖然曼城此時已領先至3：０，但飛燕諾未放棄，於75分鐘及第82分鐘入球。至第89分鐘，大衛漢斯高（David Hancko） 入球助飛燕諾扳平對手。

同日歐聯賽事結果

施洛雲 2：3 AC米蘭

布拉格斯巴達 0：6 馬德里體育會

巴塞隆拿 3：０ 比斯特

利華古遜 5：０ 薩爾斯堡

拜仁慕尼黑 1：０ 巴黎聖日耳門

國際米蘭 1：０ RB萊比錫

曼城 3：3 飛燕諾

士砵亭 1：5 阿仙奴

年青人 1：6 阿特蘭大