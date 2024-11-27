歐聯｜曼城領先3球遭飛燕諾逼和連續6場不勝　哥帥鼻樑額上現爪痕

曼城近期陷入低潮，各項賽事吞5連敗，今次在歐聯主場迎戰飛燕諾，好消息是終止連敗頹勢，壞消息是連續不勝場次增至6場——而且是在領先3球下被逼和3：3。

領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後滿臉失落，鼻上出現血痕，額頭也留下雜亂爪痕。



領先三球被逼和，哥迪奧拿相當不滿。（Getty Images）

哥帥早前與曼城續約，卻未如外界般一舉振奮隊內士氣，周日（24日）在英超0：4遭熱刺大炒後，「藍月亮」已錄各項賽事5連敗。

今次迎戰飛燕諾，夏蘭特在完半場前憑十二碼先開紀錄，換邊後根度簡與前者再入一球，曼城在53分鐘已領先3：0。曼城彷彿回到球迷熟悉的取勝節奏，似乎能提前慶祝終止連敗頹勢。

曼城今場憑夏蘭特先開紀錄。（Getty Images）

然而守將加華度爾（Joško Gvardiol）在後防失誤給對手送上「大禮」，飛燕諾把握機會在75分鐘追回一球後，隨即展開大反擊，憑辛迪亞高基文尼斯（Santiago Giménez）及大衛漢斯高（David Hancko） 各入一球，在完場前追成3：3，終從伊蒂哈德球場帶走1分。

目睹球隊將大好優勢斷送，哥迪奧拿被影到鼻上有明顯血痕，額頭亦有清晰爪痕，賽後被記者問到時，他苦笑回答：「我用手指和指甲……是的，我想傷害自己。」

這是哥迪奧拿執教生涯，首次在領先3：0情況下無法取勝，球隊連續6場不勝，他形容球隊最近十分「脆弱」：「對我們來說，這將是艱難一季。今天很不幸，我們表現不錯，但無法在適合時間擊敗對手。我們還不夠強大，要嘗試避免犯下那些錯誤。」

他認為球隊明白問題出在什麼地方：「毋須跟他們說什麼，他們都很清楚。現在很難接受，這場比賽我們表現不錯，攻入了三球，而且還可入得更多，與跑動什麼的無關。」

曼城已各項賽事連續6場不勝。（Getty Images）

未能贏下今場振奮士氣，曼城周日（12月1日）深夜便要作客面對英超榜首球隊利物浦，哥迪奧拿指球隊必須從失敗中振作，備戰下場比賽：「我們必須（振作），這是我的工作。」