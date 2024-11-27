歐聯｜拜仁小勝10人應戰PSG　新帥高柏尼團結球隊打破季前質疑

歐聯焦點大戰，拜仁慕尼黑憑金玟哉在38分鐘建功主場1：0擊敗巴黎聖日耳門。

PSG因翼鋒奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）下半場領紅被逐，十人應戰下被拜仁壓制，主隊門將紐亞（Manuel Neuer）重演昔日風範，更走到中圈「玩波」，彷彿不將對手放在眼內，成為焦點人物。

賽後拜仁主帥高柏尼（Vincent Kompany）領軍表現獲大讚，季前曾傳出他因語言能力獲聘引來不少質疑，如今已獲隊內外肯定，認為他成功讓這支德甲班霸重新團結。



紐亞今場表現大勇。（路透社）

38歲紐亞表現大勇 過人次數更勝迪比利

38歲的紐亞近年常被質疑實力大幅下滑，上月歐聯1：4大敗予巴塞隆拿一役，他全場便錄0撲救成為戰犯。今戰面對PSG，他3次化解對方攻門，助拜仁保持清白之身外，連腳下功夫亦甚有巔峰時「清道夫門將」風範。

上半場第30分鐘，拜仁將皮球回傳到紐亞腳下，奧士文尼迪比利上前逼搶，卻被假裝解圍的紐亞，以一記告魯夫轉身騙過。紐卡因此今場錄1次成功過人，更勝全場0次過人的迪比利。

至比賽第56分鐘，奧士文尼迪比利領紅被逐，十人應戰的PSG在整個下半場未有攻門命中。

紐亞則「閒中作樂」，在66分鐘時突然跑到中圈附近，接應回傳後從兩名對手中間盤球推進，更精準地長傳到左路隊友腳下。當時仍有拜仁後衛在其身旁，此舉完全沒有必要，可見他心態十分放鬆。

高柏尼獲讚團結球隊

拜仁賽後在歐聯5戰獲9分，暫時排第11位，前8名球隊可直接晉級16強，拜仁仍需努力。今季這支德國班霸在德甲聯賽11輪保持不敗，以6分優勢排在榜首。新帥高柏尼執教後，拜仁似乎已擺脫上季低潮。

日前接受亞馬遜專訪時，作為拜仁隊長的紐亞提及高柏尼上任後為球隊帶來的變化：「我們作為一個團隊，更加緊密地聯繫在一起。現時球隊和諧得多，最大差別是，隊內不再有任何小圈子。」

高柏尼領軍表現獲大讚，認為讓拜仁重新團結。（Getty Images）

德國名宿森馬（Matthias Sammer）亦在今場賽後大讚高柏尼：「作為38歲的人，他領軍方式就像一名65歲的老父親，成功團結這支球隊。」

擔任《天空體育》嘉賓及評述的另一德國名宿夏文（Dietmar Hamann），曾指摘前教頭杜慈（Thomas Tuchel）執教時，無法妥善管理更衣室，令拜仁四分五裂，「已不是一支真正球隊」，高柏尼接掌短短日子已成功將問題糾正過來，實在殊不容易。

杜慈上季執教拜仁戰績不佳，被批評令拜仁更衣室「四分五裂」。（Getty Images）

由備受質疑到贏盡掌聲

拜仁今年5月尾宣布由高柏尼接掌教鞭時，便有報道指其語言能力是獲聘關鍵，球會管理層認為身為比利時人的高柏尼，能操流利的法文及德文，與拜仁陣中不少的德﹑法籍球員「同聲同氣」，有助令球隊重新團結起來。

當時高柏尼正執教在英超再次降班的般尼，他沒有亮麗CV，能否勝任拜仁主帥曾引來不少質疑。如今看來，拜仁管理層似乎獨具慧眼。