歐聯｜阿莫林離隊變雙輸？　士砵亭1：5被阿仙奴大炒不敗紀錄被破

歐聯第5輪賽事，阿仙奴作客以5：1大勝士砵亭，為對手送上今季首場敗仗。此戰為阿莫林（Ruben Amorim）離開士砵亭後，新帥祖奧彭利拿（João Pereira）上任後歐聯首戰，他賽後承認要為今次落敗負上責任：「我承諾會盡最大努力，繼續讓球會成為常勝之師。」

阿莫林離開士砵亭，在曼聯首仗只能賽和葉士域治，今季領軍聯賽全勝紀錄被破；士砵亭失去阿莫林，不敗金身亦被打破，而祖奧彭利拿的執教資格甚至被當地「行家」質疑。



歐聯︱阿莫林離隊前，率士砵亭在歐聯以4：1大勝曼城。（路透社）

阿莫林離任前留下「不敗金身」

執起曼聯教鞭前，阿莫林今季率領士砵亭保持不敗，在葡超11輪全勝、歐聯4戰3捷，當中更包括以4：1大勝曼城。

該名少帥今月離開葡萄牙遠赴曼徹斯特，帥位由祖奧彭利拿接替，上任首戰，他率隊在葡萄牙盃大勝第四級球隊FC阿馬蘭迪6：0，但來到歐聯，面對今場強陣出擊的阿仙奴，即顯得力不從心。

阿仙奴今仗強陣出擊，士砵亭在新帥帶領下力不從心。（Getty Images）

士砵亭1：5被阿仙奴大炒

開賽僅7分鐘，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）便接應傳中為阿仙奴先開紀錄，之後夏維斯（Kai Havertz）及加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）各建一功，進入更衣室前，士砵亭已落後3球，面對對手的地面攻勢及死球戰術，完全束手無策。

下半場初段恩拿斯奧（Goncalo Inacio）為士砵亭追回一球，但阿仙奴在65分鐘由布卡約沙卡（Bukayo Saka）射入十二碼，82分鐘，杜沙特（Leandro Trossard）錦上添花，助阿仙奴作客以5：1大破士砵亭。

歐聯︱阿仙奴以5：1大破士砵亭。（Getty Images）

今仗之前士砵亭在各項賽事保持31場不敗，即使對阿仙奴金身被破，教練祖奧彭利拿賽後仍稱讚球隊：「下半場前20分鐘，直到失十二碼前，球員心態都很正面。即使落後三球，我們在中場休息時稍作調整，將比數追回至1：3，但當失第4球後，一切都變得困難。」

他感謝球迷在這場大敗中始終與球隊同在：「我們有責任回應他們，補償今場賽果。我承諾會盡最大努力，繼續讓球會成為常勝之師。」

祖奧彭利拿賽後承認須負上落敗責任。（Getty Images）

阿莫林離隊以「B牌教練」領軍或變雙輸

與阿莫林一樣，40歲的祖奧彭利拿同是前葡萄牙國腳，球員時代曾效力賓菲加、士砵亭、華倫西亞及漢諾威等球會，退役後僅執教過士砵亭U23及在葡乙競逐的B隊，更只得歐洲足協（UEFA）B級教練執照資格。

葡萄牙《球報》指，葡萄牙國家足球教練協會（The Portuguese National Association of Football Coaches）質疑祖奧彭利拿不符合執教士砵亭資格，彭利拿賽前回應稱會接受調查，但會將此事交予球會法律部門，現時只專注操練。根據歐洲足協官網介紹，UEFA B級教練資格，屬該組織五級制的教練資格中的第三級。

阿莫林在曼聯執教首戰，在英超1：1遭升班馬葉士域治迫和引來不少質疑；如今士砵亭又在歐聯慘敗，今次雙方分手，會否是一次「雙輸」決定？