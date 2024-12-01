英超｜阿仙奴續回勇　作客5:2大破韋斯咸　聯賽榜升上第二位

英超第13輪賽事，阿仙奴憑藉5名球員上半場各建一功，最終以5:2大敗主場出擊的韋斯咸。賽後積25分升上聯賽榜次席，而槌仔幫則排14位。



開賽10分鐘，阿仙奴中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）接應布卡約沙卡（Bukayo Saka）開出的角球一頂入網，兵工廠領先1:0。

2024年11月30日，英超第13輪賽事，阿仙奴作客5:2擊敗韋斯咸。圖為阿仙奴中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）頂入第一球後興奮地慶祝。（Reuters）

戰至27分鐘，沙卡在右路發難，妙傳杜沙特（Leandro Trossard）輕鬆射入，阿仙奴領先到2:0。

2024年11月30日，英超第13輪賽事，阿仙奴作客5:2擊敗韋斯咸。圖為阿仙奴前鋒杜沙特（Leandro Trossard）射入第二球後與隊友慶祝。（Reuters）

狀態大勇的沙卡在34分鐘在禁區內被踢跌，韋斯咸被判罰十二碼，阿仙奴隊長奧迪加特（Martin Ødegaard）一蹴而就，兵工廠領先到3:0。

2024年11月30日，英超第13輪賽事，阿仙奴作客5:2擊敗韋斯咸。圖為阿仙奴隊長奧迪加特（Martin Ødegaard）主罰十二碼一蹴而就，兵工廠領先到3:0。（Reuters）

勢如破竹的阿仙奴在2分鐘後，再有夏維斯（Kai Havertz）接應杜沙特的長傳輕鬆射入，比數來到4:0。

2024年11月30日，英超第13輪賽事，阿仙奴作客5:2大破韋斯咸。圖為阿仙奴前鋒夏維斯（Kai Havertz）射入第四球瞬間。（Reuters）

半場都未完就落後4球的韋斯咸其後在38及40分鐘依靠兩名後衛，雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）及艾馬遜（Emerson Palmieri）各建一功，將比分追至2:4。

2024年11月30日，英超第13輪賽事，阿仙奴作客5:2擊敗韋斯咸。圖為韋斯咸後衛雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）射入第一球的瞬間。（Reuters）

2024年11月30日，英超第13輪賽事，阿仙奴作客5:2擊敗韋斯咸。圖為韋斯咸後衛艾馬遜（Emerson Palmieri）射入第二球的瞬間。（Reuters）

來到上半場補時階段，韋斯咸門將法比安斯基（Lukasz Fabianski）在禁區內犯天條再被罰十二碼，今次輪到今仗狀態火熱的沙卡主射入網，比數來到5:2。

2024年11月30日，英超第13輪賽事，阿仙奴作客5:2輕取韋斯咸。圖為阿仙奴前鋒沙卡（Bukayo Saka）射入第五球的瞬間。（Reuters）

下半場雙方互有攻守但都未能再增添入球。阿仙奴大勝5:2，升上聯賽榜次席，落後榜首的利物浦6分；韋斯咸就排第14位。