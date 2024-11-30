英超｜雲尼斯達萊正式執教李斯特城　「已等不及與華迪合作」

香港時間周六（30）凌晨，李斯特城宣布雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）擔任球會新主帥，雙方簽約至2027年6月。



雲尼斯達萊正式接任成為李斯特城主帥。（李斯特城官網）

雲尼斯達萊今年7月被任命曼聯助教，並簽約2年。不過時任主帥坦赫格被辭退，他便短暫「坐正」成為看守領隊，期間帶領球隊各項賽事3勝1和保持不敗。到今月11日新帥阿莫林上任，「雲佬」未被列入新教練團隊，隨後與曼聯解約。

日前辭退領隊古柏（Steve Cooper），李斯特城現時正經歷各項賽事5場不勝，以10分排在英超第16位，與降班區僅得1分差距。

古柏（左）領軍戰績平平，雲尼斯達萊早前帶曼聯對李斯特城2戰全勝，合計攻入8球。（Getty Images）

短暫執教曼聯的4場比賽中，雲尼斯達萊2次擊敗李斯特城，合共攻入8球，他仍稱讚新東家陣容深度出色：「每個位置都有兩名出色球員，有新星也有經驗豐富的人。」

雲佬也特別提到曾打破自己連續10場英超入球紀錄的隊長華迪（Jamie Vardy）：「他顯然是經驗最豐富一人，也是球會的門面。我也曾是前鋒，已等不及跟他合作。」

2015/16球季，華迪曾打破雲尼斯達萊的英超紀錄，成為當時熱話。（Getty Images）

48歲的雲尼斯達萊，在2012年退役後先執教PSV燕豪芬青年軍，亦擔任過荷蘭國家隊助教，唯一擔任正式主帥的經驗，是在PSV燕豪芬一隊執教過一季，期間贏過荷蘭盃及告魯夫盾。

他表示被聘請後第一個致電對象，是現執教車路士的李城前主帥馬利斯卡（Enzo Maresca），兩人球員時代曾在馬拉加做過隊友：「我問了他更多關於這球會的細節，包括結構、員工、球員、球場、球迷、城市及環境等，是一次很好的對話。」

周六晚對賓福特一役，李斯特城仍由看守教練Ben Dawson帶領，雲佬執教首戰為下周二（3日）深夜，在主場迎戰韋斯咸的聯賽賽事。此外，他會在下年3月的主場比賽中「倒戈」曼聯。