阿莫林曼聯首戰實驗失敗　評估今季正選陣容「In & Out」｜英超

曼聯新帥阿莫林（Ruben Amorim）上任後首戰，作客與升班馬葉士域治踢成1：1，表現令外界大失所望。阿莫林本人亦承認球隊表現不佳，坦承球隊或需經歷一段漫長陣痛期。

對葉士域治一仗過後，外界已從踢法和表現陸續評估曼聯未來陣容在這名葡萄牙教頭麾下如何變動，當中有兩大巨星可能「無得留低」。



阿莫林賽前明確表示，不會為遷就球員而改變戰術。（Getty Images）

阿莫林上任曼聯改踢三中堅

有些教練擅長「睇餸食飯」，能將手上僅有的牌踢出意外水準，現任皇馬主帥安察洛堤便是例子；有些教練心中存在理想體系，會堅持己見讓球員來適應戰術——阿莫林便屬後者。

上任後首戰，能看到不少曼聯球員仍未適應新帥的3-4-3（或稱3-4-2-1）體系，不過阿莫林早在賽前記者會說過，會100%堅持戰術，所以我們或可從這第一戰，窺見「紅魔鬼」之後陣容大致脈絡。

曼聯對葉士域治正選排陣（3-4-3）：

門將：奧拿拿

後衛：馬沙拉奧、馬菲斯迪歷特、莊尼伊雲斯

中場：阿密特迪亞路、基斯甸艾歷臣、卡斯米路、達洛治

前鋒：般奴費南迪斯、拉舒福特、阿歷真度加拿祖



四球員必續獲重用

對葉士域治一仗，門將奧拿拿（André Onana），迪亞路查奧爾（Amad Diallo）和達洛治（Diogo Dalot）是上場表現較搶眼的曼聯球員。奧拿拿這場貢獻多次關鍵撲救，阿莫林賽後也承認「要不是奧拿拿可能落敗」；擔任右翼衛的迪亞路查奧爾，開賽僅兩分鐘便突破葉士域治後防送出助攻，賽後曼聯球迷投票中，他獲得票數排名隊內第二，僅次奧拿拿，賽後也獲阿莫林大讚。

達洛治今場經常被包圍下，傳球成功率僅72%，在正選中排尾二。不過考慮到他是右腳球員，也數次自行衝出重圍，實際上表現不算太差，加上曼聯目前欠缺左閘，相信他會續任正選右翼衛。

迪亞路查奧爾上場表現搶眼。（路透社）

阿莫林賽後特別提及隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），稱讚其長傳能力，不難理解他在新帥麾下仍會是球隊主力。

與之相對，下半場入替的約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee），則被阿莫林點名批評「未能理解戰術」，沒有入禁區接應傳中，之後續坐板凳甚至被棄用機會甚大。

舒克斯（左）賽後被阿莫林點名批評。（Getty Images）

中場「兩老」勢有一人遭棄用

很大機會從正選陣容中被剔除的，當然還有中場同樣32歲的「兩老組合」基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）及卡斯米路（Casemiro）。兩人年紀均過30，體能不足下，對中場保護力不足及缺乏機動性，成為曼聯對葉士域治上半場被壓制主因之一。

三中堅陣式講求整體機動性，相信阿莫林經過首戰後也意識到，在英超這種節奏緊湊的聯賽，同時將「兩老」放在中路會令球隊捱打，因此未來很有可能被棄用，兩名更年輕有活力的中場文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）及高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）正選機會料將增多。

艾歷臣技術雖好，但體能似乎難合新帥要求。（Getty Images）

兩人地位存疑 仍待證明自己

較值得商榷的，是賽後受到不少批評的阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）。此子似乎不太適應較靠近中路的新位置，多次進攻失誤斷纜，全場未能交出關鍵傳送之餘，也錯失過1次黃金機會。

不過考慮到他只有20歲，也擁有一定速度，被視為曼聯重要青訓產品，相信仍有證明自己機會。

加拿祖此前較多出任兩翼。（Getty Images）

多間英媒都曾報道，曼聯冬窗會「閂水喉」不花大錢引援，因此雖然一直盛傳士砵亭王牌前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres），會來投與阿莫林重聚，但他身價高昂，短期內成事機會恐怕不大。著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）日前表示，曼聯計劃在2025年羅致一名新左閘，但更大機會是在夏天簽入，比起前鋒，曼聯對左閘位置或更着緊。

賽前兩次球隊操練，前鋒凱倫（Rasmus Højlund）都未被納入正選陣容，可見阿莫林對他信任不足，加上今場後備入替沒有表現，首戰有入波的拉舒福特很大機會續任正選，這位身價不菲的年輕鋒將，看來仍要加把勁博取阿莫林歡心。那麼「福仔」在隊中的定位究竟是左路？還是在中鋒位置「踢住先」？這或會直接影響凱倫日後去留。