白禮頓1：1修咸頓　聖徒主帥不滿爭議判決直斥「瘋狂」｜英超

英超第13輪，白禮頓主場與修咸頓1：1打成平手一役，出現爭議判決。客隊下半場一次入球因越位被判無效，過程及結果均引來巨大爭議，雙方教頭賽後爭吵不斷。

榜尾的修咸頓因此錯失取勝機會，主帥羅素馬田（Russell Martin）批評VAR錯判：「這太瘋狂了，我寧願錯判是來自場上球證，這樣我們覺得沒問題。」



白禮頓今季表現出色，賽前排英超第5，然而今仗面對榜尾的修咸頓，卻未如外界想像般踢出壓倒性一戰。三笘薰在29分鐘憑頭槌，為「海鷗」先開紀錄。修咸頓隨後積極反撲，中場費恩唐尼斯（Flynn Downes）59分鐘為球隊扳平。

三笘薰為白禮頓先開紀錄。（Getty Images）

爭議一幕出現在68分鐘，修咸頓的賴恩費沙（Ryan Fraser）左路傳中，近柱入楔的阿當岩士唐（Adam Armstrong）未有碰到皮球，並由在遠柱的隊友金馬倫艾治亞（Cameron Archer）射入。

BBC指旁證最初揮旗示意越位，VAR檢查後認為金馬倫艾治亞沒有越位，但VAR又再花費一點時間，來確認近柱的阿當岩士唐有否影響到今次進攻，即使他似乎沒有觸碰到皮球。

VAR花費4分半鐘，最終判入球無效。（X圖片）

全程長達4分半鐘的檢查後，球證最終宣判入球無效，官方理由是「阿當岩士唐處於越位位置，因而影響門將維貝魯根（Bart Verbruggen）」。

國際足協相關球例（節錄）

若在隊友踢球或觸球時，身處越位位置的球員只會在有積極參與比賽時才會被判越位犯規：

• 干擾比賽是指接應或接觸由其隊友踢出或觸及的傳球，或；

• 明顯阻礙對方球員的視線而導致對方球員不能觸碰皮球，或；

• 與對方球員爭奪皮球，或；

• 明顯於近距離試圖觸碰皮球，而此舉動明顯影響對方球員，或；

• 作出明確動作，而此舉動明顯影響對方球員參與玩球的能力。



雙方教練賽後開始口角，甚至在草地上與各球員握手時仍激烈爭辯，要由白禮頓球員將兩人分開。白禮頓主帥靴施拿（Fabian Hürzeler）在記者會上直斥修咸頓領隊羅素馬田言語欠缺尊重：「跟其他人談話時互相尊重十分重要，我一直被這樣教育。」

雙方主帥賽後在草地上仍口角不斷，需由球員隔開。（Getty Images）

羅素馬田則對該次爭議判決表示不滿：「我尊重球證及助理球證，這是艱難判決，但我也很難接受，這大瘋狂了。我認為VAR的作用是消除主觀性判決，讓事情更加清晰，他（維貝魯根）移動是因為岩士唐嗎？他不是。這是不佳判決，我寧願錯判是來自場上球證，這樣我們覺得沒問題。」

錯失取勝機會，羅素馬田對今次判決十分不滿。（Getty Images）

這名修咸頓主帥又批評是次判決花費太多時間：「天氣很凍，本來比賽很緊湊，球員情緒高漲，然後卻有這樣的判決。」因傷缺陣的修咸頓門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale），亦在社交網站表示無奈：「你不是認真吧。」並配上掩臉Emoji，引來大量球迷留言。

白禮頓賽後升上英超第2，與榜首利物浦差8分；修咸頓則以5分繼續敬陪末席，落後第17位的狼隊4分。