F1卡塔爾站｜韋斯達賓狠批羅素鏡頭前後兩個樣　挾怒火霸氣奪冠

F1（一級方程式）卡塔爾站，韋斯達賓（Max Verstappen）雖然上一站已奪得車手世界冠軍，但今站正賽仍鬥志旺盛，一切源於他在排位賽後被罰，過程中他對平治車手佐治羅素（George Russell）極為不滿，公開指對方表裏不一。

正賽一起步已發生意外，到中段又因一塊倒後鏡引發安全車及其後的混戰，韋斯達賓化怒火為動力，成功跨過所有難關；而羅素的結局則未如預期。



羅素（左）和韋斯達賓（右）因排位賽的判罰而陷爭拗。（Getty Images）

卡塔爾站的排位賽後，韋斯達賓本來排頭位，然而他被賽會指在排位賽Q3中「非必要之下慢駛」，因而罰退一格，他因而第二名起步，本來第二的羅素則獲頭位，這也是有關規則在2022年生效以來，第一次有車手遭罰格。

由於韋斯達賓被指慢駛之時，他的後車正是高速駛近的羅素，裁判在賽後傳召了兩人聆訊，之後才作裁決，然而過程中，韋斯達賓和羅素似乎鬧得不甚愉快，當時兩人都沒有就此公開發言。

正賽意外不斷 韋斯達賓第一個彎奪回頭位

來到正賽，起步後第一個彎，韋斯達賓已搶佔領先，麥拿侖的諾里斯也趁勢爬頭，頭位起步的羅素瞬間跌落第三。整場比賽意外不斷，起步後不久，在隊尾的奧干（Alpine）、高拿賓圖（威廉士）和侯根堡（哈斯）在爭位時擦撞，齊齊失控衝出跑道，奧干和高拿賓圖即時退賽，侯根堡雖然有繼續作賽，但其後也退出；艾邦（威廉士）也被史杜爾（亞士頓馬田）撞到，史杜爾未幾退賽，兩起意外引發了今場第一次安全車。

卡塔爾站一起步就出現三車相撞的意外。（路透社）

比賽中段，又因一個倒後鏡引發之後的亂象——艾邦的威廉士戰車右邊的倒後鏡突然脫落飛走，落在維修站外的賽道上，賽會卻毫無反應，首先受害的是保達斯（沙巴），他高速輾碎了倒後鏡，令賽道滿地碎片，之後咸美頓（平治）和辛斯（法拉利）更先後因碎片而爆軚，只能在賽道上慢行一個圈捱回維修站，過了良久，賽會才再次出動安全車，以清理碎片。

安全車在第39圈尾結束，賽事重新展開後，紅牛另一車手佩雷斯自己失控衝出賽道，安全車第三度出動，比到第44圈終再度重啟，當時排第二的諾里斯嘗試向韋斯達賓進攻，但韋少牢牢守住，之後諾里斯又因在黃旗下未有減速，被罰最重的10秒Stop/Go，意味他需進入維修站、停車10秒、才能重新出發回到賽道，損失大量時間，也因此失去頒獎台位置。

韋斯達賓全場穩定發揮下，終奪得今站冠軍，法拉利的陸克萊亞軍，麥拿侖的皮亞斯特利獲季軍。

韋斯達賓（左）奪得卡塔爾站冠軍，陸克萊（右）獲亞軍。（Getty Images）

頭位起步的羅素又在哪？他今場一起步就失去頭位之後，在第24圈入站時，右尾轆更換延誤導致「慢Pit」，回歸賽道時只能跑在中游戰車之後，但未及搶回位置，他換上硬胎後僅10個圈又遇上安全車，在其他對手都把握安全車縮短入站時間時，他未能趁機獲利，最後獲第4名，他賽後雖因在安全車期間違例被加罰5秒，但排名未受影響。

韋斯達賓笑到最後，他在正賽後的訪問，終於就排位賽被罰一事發言：「我是第一個因為這原因被罰的，所以感覺不是很好，其實我（慢駛）只是為其他車手着想，不想影響他們準備快圈，但當好人就會被罰。」他表示當時自己如此向裁判解釋，「但（和羅素一起）坐在裁判房時，我對於所發生的事感到驚訝……我跟不同的對手去過那間房很多次，但還是第一次遇到有人如此賣力地想置對手於不利，我無法再尊重他。」

韋斯達賓直指羅素（圖）在媒體前和私下相處時截然不同。（Getty Images）

韋斯達賓接受荷蘭電視台Viaplay訪問時更不留情：「他（羅素）在鏡頭前總是很和善，但在裁判房內，他完全是另一個模樣，我無法忍受這種事，他最好就滾吧。」荷蘭《電訊報》指，羅素面對媒體時說韋斯達賓並非故意慢駛阻撓他，然而出席聆訊時，則指韋少是故意。

紅牛領隊漢拿直言，韋斯達賓的確因羅素而惱怒，「他帶着這份動力去比賽，他明顯地非常有火，起步起得非常好，羅素應該也感受到吧。他們兩個在比賽前的車手巡遊時就已經有對話過。」賽車媒體Autosport報道指，韋斯達賓在見完裁判後，已向羅素表明「我在一號彎就會拿回我的位置」，最後他也說到做到。