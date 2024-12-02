曼城不敵利物浦英超4連敗　哥迪奧拿舉六指反擊利迷：我尊重他們

利物浦主場2：0完勝曼城後，在積分榜已領先次席的阿仙奴9分。「藍月亮」再度落敗，吞下近7場各項賽事的第6場敗仗——恰好與哥迪奧拿（Pep Guardiola）反擊「紅軍」球迷嘲諷、舉起6隻手指示意自己拿過6次英超冠軍的手勢，同樣都是「6」。

他笑指沒想過會在晏菲路如此被嘲，但承認要不是曾率隊贏6次英超冠軍，恐怕會如球迷所言，第二朝便被辭退。



「英超曼城又輸一場」。（Getty Images）

今輪英超之前，曼城聯賽已錄3連敗，各項賽事6場不勝，但仍排在積分榜第2位。面對在榜首近況大勇的利物浦，藍月亮今仗僅12分鐘便失守，整場頗為死氣沉沉，讓這場巔峰大戰失色不少。

到78分鐘沙拿射入十二碼，助紅軍領先至2：0，曼城大勢已去，利物浦球迷嘲笑哥帥的歌聲愈發清晰，他們高唱「你明早就會被辭退（You are getting sacked tomorrow）」，這位名帥舉起6隻手指回應，表示自己曾贏過6次英超冠軍，甚有昔日宿敵摩連奴風範。哥迪奧拿曾橫掃英格蘭本土各項錦標，誰想到他也會有這待遇？

聽到紅軍球迷高唱「你明早就要被炒」，哥迪奧拿完場前以6隻手指回應。（X圖片）

賽後哥迪奧拿接受天空體育訪問時亦談及此事：「我沒預期在晏菲路會被這樣對待，他們不是在1：0的時候唱，而是在2：0。或許他們以前就應該這樣唱。」他亦大方回應對方球迷：「不過沒問題，這是球賽一部分，我完全能理解。我們之間有過不少精彩對決，我很尊重他們。」

曼城低潮延續，在各項賽事7場不勝、英超也4連敗，目前排在積分榜第5位。哥迪奧拿笑指球迷所唱或許正確：「從不敵白禮頓一役（11月10日）開始，每隊球迷都想我被炒。老實說，或許我真的應該被解僱，領軍錄如此戰績還能繼續工作，只是因為我贏過6次英超。」

哥迪奧拿賽後承認，要不是曾贏過6次英超，恐怕真的會在賽後被辭退。（路透社）

儘管如此，他也提到奇雲迪布尼、基亞利殊等球員的上陣時間逐漸回復，又稱讚艾簡治防守沙拿表現出色，認為球隊今季仍能獲好成績：「我認為球隊能通過贏得比賽、重獲自信，由此建立一些東西。」

「我要捍衛我的球員，因為他們獻出一切。我在曼徹斯特渡過了最好時光，我要找出解決方法，讓球隊重回勝軌。」哥帥仍保持正面心態。「這支球隊從來未變。」