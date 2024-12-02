曼聯捱過「坦味」半小時　阿密特迪亞路贈愛華頓防守噩夢｜01球評

曼聯在周日英超主場以4：0大勝愛華頓，新帥阿莫林上任後3戰得2勝1和，今場是他的首場英超勝仗。初段戰情膠着，曼聯踢得幾混亂，更一度中門大開，幸愛華頓前線把握力不足。一次成功的死球攻勢，曼聯憑拉舒福特省中人的射門開紀錄，形勢此消彼長。阿密特迪亞路的勤力，令曼聯半場兩球領先。換邊後，約舒亞舒克斯通透的傳球，協助曼聯閃電式打沉愛華頓士氣。曼聯的第四個入球也是阿密特迪亞路勤奮之功，雖然他沒有入球，但絕對是今場最搶鏡的球員。



阿莫林領軍第三戰，曼聯主場大勝愛華頓。（Getty Images）

經過英超作客1：1和葉士域治，以及歐霸主場贏波杜基林特3：2，阿莫林的試陣旅程來到最後一站。依舊是阿莫林的招牌3-4-3陣式，今場輪到約舒亞舒克斯打正選中鋒，般奴費南迪斯及拉舒福特分列左右。高比馬恩奴在阿莫林手下首次上陣，與卡斯米路拍檔踢防中，達洛治及阿密特迪亞路任翼衛。3中堅由馬菲斯迪歷特居中，利辛度馬天尼斯及馬沙拉奧在側。

般奴費南迪斯有球精彩地通艾舒利楊格「坑渠」。（Getty Images）

曼聯正選陣容：（3-4-3）

門將：奧拿拿

後衛：馬沙拉奧、馬菲斯迪歷特、利辛度馬天尼斯

中場：阿密特迪亞路、高比馬恩奴、卡斯米路、達洛治

前鋒：拉舒福特、約舒亞舒克斯、般奴費南迪斯



今場繼續見到翼衛齊飛的特色，在7分鐘利辛度馬天尼斯放過頭波，達洛治無人看管壓入禁區，被班夫韋迪及時鏟出底線。14分鐘，舒克斯引球推進，放斜線地波予右路遠柱，阿密特迪亞路趕到，但射門「撻Q」。這次攻勢亦看到舒克斯墮後組織的能力，傳球頗為通透。

舒克斯與阿密特迪亞路慶祝。（Getty Images）

阿莫林似乎有按曼聯球員的能力調整了逼搶的強度，比起葉士域治那場，曼聯今場較少整體上前場壓逼愛華頓的防線，間中會見到前場3至4人的局部壓逼。當愛華頓後場控球時，曼聯球員大多企好位置，且戰且退，當愛華頓壓到中線左右，曼聯才開始逼搶。

儘管如此，曼聯在頭30分鐘亦有點「坦味」，即是坦赫格時代的味道，中場中路防守多次形同虛設，而且很多誤傳，卡斯米路十分吃力，幸好愛華頓前線實力平庸，比圖比東卡屢次浪費機會。在頭30分鐘，愛華頓有4次埋門，其中比圖比東卡兩次射門皆不中目標，而同時間曼聯只有3次攻門。只論頭30分鐘，這是一場海軍鬥水兵的比賽。

拉舒福特今仗梅開二度。（Getty Images）

變化來自死球，34分鐘般奴費南迪斯開出角球，有心思地開往禁區外，由拉舒福特遠射，省中班夫韋迪入網，曼聯領先1：0。愛華頓失球後氣勢盡失，曼聯就愈踢愈順。41分鐘，阿密特迪亞路勤力，逼甩班夫韋迪，般奴費南迪斯笑納控球，助攻舒克斯射成2：0完半場。

舒克斯梅開二度，一吐烏氣。（Getty Images）

舒克斯踢出加盟後最佳一戰，傳球組織有幾分貝碧托夫的感覺。最精彩是下半場一開始，曼聯防守成功後，由守轉攻，舒克斯在中圈前背對龍門，通透地斜傳右路，撕開了愛華頓的後防，阿密特迪亞路推入去，傳予斜走入楔的拉舒福特，後者射成3：0。22歲的阿密特迪亞路雖然沒有入球，但表現非常搶鏡，攻守兼備，進攻展現才華，防守不惜氣力，尤其他頭幾步的加速很快，令愛華頓守將反應不過來。搶得又扭得，阿密特迪亞路真的是愛華頓防線的噩夢。

阿密特迪亞路十分搶鏡。（Getty Images）

在64分鐘，阿密特迪亞路逼甩達高斯基腳下球，長驅直進，形成二打一的大好機會，而他沒有貪功，傳予舒克斯射成4：0。今場拉舒福特及舒克斯各入兩球，但迪亞路直接參與了3個入球，兩球來自他的勤力逼搶，若非他肯跑肯逼，根本沒有2：0及4：0的兩個入球機會出現。阿密特迪亞路過去5場比賽2入球4助攻，為坦赫格下台後表現最佳的球員。

其實幾乎整個下半場也是「垃圾時間」，大局已定，阿莫林也放膽換人，在56分鐘就派哈利馬古尼試踢正中中堅，安排馬沙拉奧休息，讓勞基梳爾入替。曼聯周中將要作客硬撼阿仙奴，阿莫林也陸續讓主力休息，隊長般奴費南迪斯、老將卡斯米路提早退下火線，讓烏加迪及加拿祖登場。尾段，阿莫林還以美臣蒙特入替馬恩奴。

曼聯順利大勝4：0。（Getty Images）

曼聯換人後陣容：（3-4-3）

門將：奧拿拿

後衛：利辛度馬天尼斯、哈利馬古尼、勞基梳爾

中場：阿密特迪亞路、文路爾烏加迪、美臣蒙特、達洛治

前鋒：拉舒福特、約舒亞舒克斯、阿歷真度加拿祖



經過3場試陣後，大致看得出阿莫林會排出怎樣的陣容對阿仙奴。在利辛度馬天尼斯停賽下，預計3中堅會是馬沙拉奧、迪歷特及梳爾。達洛治及阿密特迪亞路踢翼衛，防中料由卡斯米路拍烏加迪，因為馬恩奴亦儲夠黃牌停賽。較有懸念的是鋒線排陣，隊長般奴必佔一席，另外兩席由拉舒福特、舒克斯及凱倫競爭。3人腳風皆順，拉舒福特及舒克斯今場梅開二度，而凱倫則於上周中歐霸入兩球。

利辛度馬天尼斯下場對阿仙奴停賽。（Getty Images）

拉舒福特擅打快攻，喜歡跑防線身後的空間，舒克斯就喜歡墮後組織，分波有一手，而凱倫就是橋頭堡，可以站在最前背對龍門停波控球。3人各有特色，就看阿莫林如何取捨。