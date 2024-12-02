西甲｜麥巴比入球助皇馬挫基達菲　隊友妙論表現似茄汁

周日（1日）西甲賽事，皇家馬德里主場以2：0擊敗基迪菲，焦點球星麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）轟入遠射，已連續兩輪聯賽有「士哥」。

門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）賽後大讚這名隊友，更以茄汁來比喻「麥總」，認為他將重拾最佳狀態。



今夏加盟皇馬後，麥巴比表現未如外界預期，最近歐聯不敵利物浦一役，他被雲迪積克撞至「倒豎蔥」一幕，彷彿這數月縮影，更成網民改圖素材。

麥巴比近期狀態不佳，引來外界質疑。（Getty Images）

場上表現之外，他又身陷性侵醜聞，還傳出與國家隊及球會主帥不和，早前作客利物浦時，球員通道疑似被隊友比寧咸（Jude Bellingham）無視的片段，也被大造文章。

不過麥巴比似乎逐漸掙脫球場內外不順的困境，今仗比寧咸在30分鐘憑十二碼先開紀錄後，8分鐘後再送出直線，麥巴比撞應後持球後擺脫對方防守，基達菲後衛「拉也拉不住」下，麥巴比在禁區頂直接起腳，彎至遠柱右下死角入網。

麥巴比遠射建功，為皇馬領先至2：0。（路透社）

繼續在熟悉的左路擔任正選，麥巴比今仗表現活躍，下半場更為巴謙迪亞斯（Brahim Diaz）送出一次妙傳，後者控球後雖已半單刀狀態，惟射門角度太窄，未能改寫比數。

麥巴比之後還有兩次單刀良機，第74分鐘巴謙迪亞斯轉身送出直線，前者以速度力壓基達菲後衛且扭過門將，但射門卻從遠柱偏出；第77分鐘他又接應隊友長傳，在右路形成單刀，但起腳被對方門將擋出，未能改寫比數，最終皇馬主場以2：0勝出。

入波後，麥巴比與助攻的比寧咸相擁慶祝，粉碎外界指兩人不和傳聞。（路透社）

適逢死敵巴塞隆拿日前落敗，踢少一場的皇馬在積分榜上已收窄分差，僅落後排榜首的前者1分。賽後主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）稱讚麥巴比表現：「他表現非常好，像往常般具侵略性，也攻入重要一球。他還創造數次機會，表現非常活躍，這正是我們想在他身上看到的東西。」

全場精華：

上一輪以3：0擊敗雷加利斯一役，麥巴比已有「士哥」，今次遠射攻破基達菲大門，是他加盟皇馬後，首次連續兩場聯賽都有生波入球。

門將高圖爾斯賽後也力撐麥巴比將重拾狀態：「麥巴比是一名非常出色的球員。他就像一支茄汁——看似倒不出來，但突然就會一下全都跑出來。我認為這是之後會發生在他身上的事情。」

古圖爾斯對麥巴比抱信心，並以茄汁作比喻。（路透社）

以茄汁比喻爆發性表現，在球壇屢見不鮮。今年9月，麥巴比面對貝迪斯時梅開二度，夏天離開皇馬的祖斯盧辛馬田（Joselu Sanmartin）便指他像一支茄汁：「最初你按壓時它不會出來，但之後就會一次過全倒出來。麥巴比將為皇馬創造歷史。」

前曼聯領隊坦赫格，其實也在今年9月用過相同比喻來形容拉舒福特（Marcus Rashford）。在該場作客以3：0擊敗修咸頓一役，「福仔」打破自3月後的各項球會賽事入球荒：「（這）入球非常重要，對前鋒來說，這就像一支茄汁，當有第一次後，之後的便會接踵而來。」希古恩多年前也曾引述雲尼斯杜萊的茄汁比喻，自信能取得更多入球。

坦赫格也曾以同樣比喻形容拉舒福特。（Getty Images）

不過獲坦帥稱讚後，拉舒福特在聯賽再陷入球荒，連續7輪未能破門，直到新帥阿莫林上任，他才在兩場英超中攻入3球。