大棠紅葉2024｜郊野公園楓香林紅葉情報網站上線 已更新紅葉指數
撰文：顏銘輝
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踏入12月，代表紅葉季節又到，大欖郊野公園楓香林紅葉情報的網站亦已上線，由上周起更新紅葉指數，目前的紅葉指數為「綠」。郊野公園會在今月及下月於大欖郊野公園楓香林每天提供自然導賞服務。
在11月27日更新的紅葉指數為綠。紅葉指數分為5種級數：紅、開始紅、黃、綠、樹葉疏落。按往年情況，紅葉指數大多會在12月底進入開始紅或紅的階段。
因應紅葉季節已到，郊野公園在賞紅葉勝地大棠舉行活動，在2024年12月及2025年1月，每日早上10時30分至下午4時30分，在大欖郊野公園楓香林提供自然導賞服務。
在2024年12月14日至2025年1月1日的逢星期六、日及公眾假期，郊野公園在早上10時30分至下午4時30分會設置相片展覽、攤位遊戲及行山有道推廣。
大棠紅葉2024｜3條性價比最高行山路線推介 附交通巴士小巴攻略
郊野公園建議賞紅葉的行山人士，可以在港鐵朗屏站或元朗市乘港鐵巴士K66號，或於元朗市紅棉圍乘往大棠紅色小巴，在大棠山路巴士站下車，並沿大棠山道旁的行人道步行上山，路程約3.5公里，約60分鐘到達楓香林。
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