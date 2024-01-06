元朗行山｜大欖涌郊遊徑上四排石山 下山走小段大棠山路賞楓香林
撰文：CATT’S BLOG
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周三天氣一般，天文台預告有雨，走郊遊徑好了，今周選了大欖涌郊遊徑，大欖轉車站元朗方向集合。
（出發日期：2023年12月6日）
早上天陰陰，天氣涼快，到達大欖轉車站往元朗方向，等齊隊友步至巴士站旁郊遊徑起點，上午9時30分準時起步沿郊遊徑上行，經村墳路上235米井坑山，到井坑山有少雨，幸好雨勢不大，行程繼續，沿山脊走過290米四排石山，途經迎客松到白水嶺，下山在休憩地大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，遊大欖涌郊遊徑上井坑山，走過四排石山到白水嶺👇👇👇
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休後步出吉慶橋，走小段大棠山路，岔口右轉南坑排古道經東白虎坳出南坑排村搭小巴出元朗午膳，今日輕鬆郊遊約十公里，四個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，步出吉慶橋，轉南坑排古道經東白虎坳出元朗👇👇👇
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