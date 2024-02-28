郊野公園研新設3個豪華露營營地　大棠選址提供位置搭建大型營火

郊野公園計劃在西貢大網仔、元朗大棠及大帽山扶輪公園設立3個特色露營營地，提供合共多達85個營位。顧問研究報告建議，3個營地皆設有接待處，部分營地會有營火區。

報告指出，大多數受訪者期望郊野公園提供經濟實惠的露營選擇，建議收費低廉或免費。雖然受訪者樂見郊野公園的設施和環境有所改善，但仍會優先考慮自然保育而非奢華舒適，報告提議政府避免使用「豪華露營」一詞。



顧問報告建議大帽山茶水亭前的燒烤場改為露營地點。（資料圖片/顏銘輝攝）

在漁護署今年1月給予郊野公園及海岸公園委員會的工作文件中，該署簡介對郊野公園三個潛在選址設置新式露營設施的可行性研究報告，選址包括西貢西郊野公園的大網仔、大欖郊野公園的大棠和大帽山郊野公園的扶輪公園。

顧問建議在全部3個選址發展設備和服務較齊全的露營設施，並標榜以自然為本兼具郊野公園獨有特色的露營體驗。由於市場研究清楚指出在郊野公園提供奢華露營設施並不可取，故應避免使用「豪華露營」一詞。雖然受訪者樂見郊野公園的設施和環境有所改善，但仍會優先考慮自然保育而非奢華舒適。

郊野公園擬在大棠增設一個特色露營地點。（資料圖片/顏銘輝攝）

顧問在市場研究後發現，大多數受訪者期望郊野公園能提供經濟實惠的露營選擇。公眾參與和訪談結果顯示，露營人士偏好可以讓他們享受大自然的基本設施，收費宜低廉或免費。

報告稱，大多數露營人士喜歡在草地上露營，並贊成在營地設置草坪；另外，露營人士認為推廣注重環保的露營習慣（例如資源回收），以及引入妥善廢物管理制度十分重要。

研究選址包括大網仔的燒烤場。（資料圖片）

在3個研究選址中，以大棠的面積最大，可容納25至35個營位。這個選址地勢平坦，適合接待人數較多的露營團體，而且附近有停車場，便利裝備較多的家庭和露營人士。報告的方案建議營地中心設大草坪，沙地上設營火區、木材及松果收集站，讓使用者可以在指定位置搭建大型營火。

研究報告建議位於大棠的特色營地選址方案。（漁護署文件截圖）

大棠特色營地的模擬圖片。（漁護署文件截圖）

大網仔選址可提供20至30個營位，建議使用對象為熱愛大自然、享受寧靜自然環境、不介意場地設施有限、喜歡以小組形式露營，並以公共交通代步的露營人士。從設計圖所見，會有山徑連接營區及海邊，其中一片沙地會成為冥想/觀星區，另外還有一幅沙地用作營火區。

研究報告建議位於大網仔的特色營地選址方案。（漁護署文件截圖）

大網仔特色營地的模擬圖片。（漁護署文件截圖）

扶輪公園選址包括現有燒烤場以及扶輪公園營地，提供15至20個營位。由於營地在停車場旁，適合攜帶大量裝備或寵物的露營人士。從建議的設計圖所見，會將營區遷至遠離荃錦公園之處，原有的扶輪公園營地變成燒烤區，現時部分燒烤區會轉為營地。這個營地面積較小，未見有營火區。

研究報告建議位於扶輪公園的特色營地選址方案。（漁護署文件截圖）

研究報告建議位於扶輪公園的特色營地選址方案。（漁護署文件截圖）

扶輪公園特色營地的模擬圖片。（漁護署文件截圖）

選址方案附件

潛在特色露營營地介紹：大網仔

面積：約4800平方米

現況：為大網仔燒烤區十三和十四號場

交通：巴士站就在咫尺，步行至設有停車收費錶的車位也只需約15分鐘

估計提供營位數量：20至30個

潛在特色露營營地介紹：大棠

面積：約7000平方米

現況：為燒烤區

交通：距離泊車位則需約7分鐘步程

估計提供營位數量：25至35個

潛在特色露營營地介紹：扶輪公園

面積：約3900平方米

現況：為燒烤區，範圍涵蓋目前扶輪公園營地

交通：鄰近巴士站，步行約5 分鐘便可到達；附近設有停車場

估計提供營位數量：15至20個