英超｜法比安舒哈救駕　紐卡素3：3逼和利物浦

英超周三（12月4日）賽事，榜首利物浦作客對戰紐卡素，遭對手逼和3：3。賽後利物浦以14戰35分續居榜首，紐卡素以14戰20分暫排第10。



圖為2024年12月4日的英超賽事，伊沙克（Alexander Isak）為紐卡素先開紀錄。（Getty Images）

上半場35分鐘，伊沙克（Alexander Isak）接應般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）傳球破網，為紐卡素打破僵局。

換邊後，迪斯鍾斯（Curtis Jones）於50分鐘，接應沙拿（Mohamed Salah）傳球射入，扳平對手。在62分鐘，安東尼哥頓（Anthony Gordon）在伊沙克助攻下，助紐卡素再度領先。

但僅僅6分鐘後，沙拿建功再度追平。至83分鐘，沙拿再次在阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）助攻下入球，梅開二度。至完場前90分鐘，法比安舒哈（Fabian Schar）及時救駕，助紐卡素保住1分，以3：3逼和對手。