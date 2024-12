英超｜沙拿鬥曼城後稱或是最後一次　加歷查促紅軍勿輕易妥協

沙拿(Mohamed Salah)與利物浦續約事宜,早前鬧得沸沸揚揚,一句「離隊機會似乎大過留隊」(probably more out than in),引來不少揣測。

一周過去,沙拿一傳一射,助「紅軍」在英超主場以2:0擊敗曼城,賽後發言再受外界關注。



32歲的沙拿今場對曼城錄一傳一射,成球隊取勝關鍵。他今季狀態大勇,目前在英超已攻入11球,直逼以12球排在榜首的夏蘭特,此外他還貢獻7次助攻,利物浦今季攻破對方大門26次,也就是說光是沙拿一人便直接參與球隊近7成入球。

沙拿今場一傳一射,助利物浦擊敗曼城。(Getty Images)

上周日(11月24日)對修咸頓賽後,沙拿罕有地在混合採訪區主動開腔,抱怨仍未獲開出新合約,直言對球會失望,引起外界關注。他與利物浦的合約將於今夏到期,由於球員成為自由身前半年便可與其他球會商討轉會,只要踏入1月1日,沙拿便可自由接觸其他球會。

對曼城賽後接受天空體育訪問時,記者自然再被問及沙拿在利物浦的未來,他回答:「以這一刻的情況而言,這是我最後一次代表利物浦對曼城,所以我只是去享受這場比賽。」他入球後走到觀眾席前慶祝,又與球迷並肩。

沙拿直指這或是最後一次代表利物浦對曼城。(路透社)

這名埃及翼鋒又大讚主場球迷:「現場氣氛不可思議,感覺非常特別,就像在家裏一樣,我不認為這是理所當然的,所以我會享受在這裏的每一秒。希望我們能贏得今季聯賽冠軍,我拭目以待。」

加歷查:不能「球員想要什麼就給他們」

除沙拿外,隊友雲迪積克及阿歷山大阿諾特的合約同樣在下年6月到期,利物浦與這三名大將續約之事,本是新帥史諾上任後的重要任務,但至今仍未有進一步消息。

利物浦名宿加歷查(Jamie Carragher)承認沙拿及雲迪積克是隊史其中兩名最偉大球員,可繼上周批評沙拿發言「自私」後,他今次再表示紅軍不應輕易開出長約。

加歷查認為球會應「企硬」。(Getty Images)

他解釋利物浦是一間以數據來營運的球會,應保持現時做法,別為沙拿或雲迪積克開特例:「你不能既感激足球總監米高愛華士(Michael Edwards)回歸,卻在另一方面覺得『球員想要什麼就給他們』。這間球會並非建立於滿足球員之上,這是利物浦在比賽外的成功之處。」

有趣的是,沙拿在對曼城一戰獲選為最佳球員,雲迪積克賽後得悉是加利尼維利的選擇時,驚訝這不是加歷查的選擇,沙拿幽默地回應:「不會的,他永遠不會選我。」

巴利指沙拿只是在「跳草裙舞」

對於沙拿頻頻就續約問題高調發言,退役球星加里夫巴利(Gareth Bale)出席TNT Sports節目時直指前者是在「跳草裙舞」:「老實說,我肯定他只是藉此製造話題,以獲更多金錢。」

沙拿上周發言引來不少迴響,名宿巴利(左)及里奧費迪南(右)各有看法。(Getty Images)

同場另一名宿里奧費迪南(Rio Ferdinand)則支持沙拿:「他沒有不尊重球會,只是說出事實。作為隊友,你也會在意『他還會否留隊?』沙拿現時每個禮拜都有入波。他希望為利物浦取勝,聽起來也希望留隊——不過只是想要多一點錢而已。」