英超｜沙拿鬥曼城後稱或是最後一次　加歷查促紅軍勿輕易妥協

沙拿（Mohamed Salah）與利物浦續約事宜，早前鬧得沸沸揚揚，一句「離隊機會似乎大過留隊」（probably more out than in），引來不少揣測。

一周過去，沙拿一傳一射，助「紅軍」在英超主場以2：0擊敗曼城，賽後發言再受外界關注。



32歲的沙拿今場對曼城錄一傳一射，成球隊取勝關鍵。他今季狀態大勇，目前在英超已攻入11球，直逼以12球排在榜首的夏蘭特，此外他還貢獻7次助攻，利物浦今季攻破對方大門26次，也就是說光是沙拿一人便直接參與球隊近7成入球。

沙拿今場一傳一射，助利物浦擊敗曼城。（Getty Images）

上周日（11月24日）對修咸頓賽後，沙拿罕有地在混合採訪區主動開腔，抱怨仍未獲開出新合約，直言對球會失望，引起外界關注。他與利物浦的合約將於今夏到期，由於球員成為自由身前半年便可與其他球會商討轉會，只要踏入1月1日，沙拿便可自由接觸其他球會。

對曼城賽後接受天空體育訪問時，記者自然再被問及沙拿在利物浦的未來，他回答：「以這一刻的情況而言，這是我最後一次代表利物浦對曼城，所以我只是去享受這場比賽。」他入球後走到觀眾席前慶祝，又與球迷並肩。

沙拿直指這或是最後一次代表利物浦對曼城。（路透社）

這名埃及翼鋒又大讚主場球迷：「現場氣氛不可思議，感覺非常特別，就像在家裏一樣，我不認為這是理所當然的，所以我會享受在這裏的每一秒。希望我們能贏得今季聯賽冠軍，我拭目以待。」

加歷查：不能「球員想要什麼就給他們」

除沙拿外，隊友雲迪積克及阿歷山大阿諾特的合約同樣在下年6月到期，利物浦與這三名大將續約之事，本是新帥史諾上任後的重要任務，但至今仍未有進一步消息。

利物浦名宿加歷查（Jamie Carragher）承認沙拿及雲迪積克是隊史其中兩名最偉大球員，可繼上周批評沙拿發言「自私」後，他今次再表示紅軍不應輕易開出長約。

加歷查認為球會應「企硬」。（Getty Images）

他解釋利物浦是一間以數據來營運的球會，應保持現時做法，別為沙拿或雲迪積克開特例：「你不能既感激足球總監米高愛華士（Michael Edwards）回歸，卻在另一方面覺得『球員想要什麼就給他們』。這間球會並非建立於滿足球員之上，這是利物浦在比賽外的成功之處。」

有趣的是，沙拿在對曼城一戰獲選為最佳球員，雲迪積克賽後得悉是加利尼維利的選擇時，驚訝這不是加歷查的選擇，沙拿幽默地回應：「不會的，他永遠不會選我。」

巴利指沙拿只是在「跳草裙舞」

對於沙拿頻頻就續約問題高調發言，退役球星加里夫巴利（Gareth Bale）出席TNT Sports節目時直指前者是在「跳草裙舞」：「老實說，我肯定他只是藉此製造話題，以獲更多金錢。」

沙拿上周發言引來不少迴響，名宿巴利（左）及里奧費迪南（右）各有看法。（Getty Images）

同場另一名宿里奧費迪南（Rio Ferdinand）則支持沙拿：「他沒有不尊重球會，只是說出事實。作為隊友，你也會在意『他還會否留隊？』沙拿現時每個禮拜都有入波。他希望為利物浦取勝，聽起來也希望留隊——不過只是想要多一點錢而已。」