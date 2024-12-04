英超｜雲尼斯達萊李斯特城完美第一擊　領軍挫韋斯咸終結6場不勝

離開曼聯後，雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）接掌李斯特城首役，即率「藍狐」在英超主場以3：1擊敗韋斯咸，終結各項賽事連續6場不勝劣績，甫上任已領軍交出完美第一擊。



10月尾成為曼聯暫代主帥，雲尼斯達萊率「紅魔鬼」出戰4場錄3勝1和保持不敗，其中2場便是擊敗李斯特城。之後新帥阿莫林上任，即使不想離隊，新教練團隊再無「雲佬」位置，只好再次告別奧脫福。

他領軍表現獲外界一致讚賞，在榜尾掙扎的李斯特城早前辭退古柏（Steve Cooper），選擇聘雲佬當教頭。

雲尼斯達萊上任首戰，即率李斯特城終結6場不勝。（路透社）

今場賽前記者會上，雲尼斯達萊坦言為離開曼聯感到「痛苦」及「受傷」，但會祝福阿莫林及球隊，他也表示因這段短暫任期，而得到不少邀約。

上任首戰，華迪（Jamie Vardy）在2分鐘便攻破韋斯咸大門，加上艾簡拿斯（Bilal El Khannous）及達卡（Patson Daka）在61及90分鐘各入一球，為李斯特城鎖定勝局，客隊在補時階段才由富克洛（Niclas Füllkrug）追回一球，李斯特城主場順利以3：1勝出，終結各項賽事連續6場不勝，也是「狐狸」近2個月來首場勝仗。

老將華迪開賽僅2分鐘便攻破韋斯咸大門。（Getty Images）

事實上，韋斯咸今仗場面佔不少優勢，他們控球率達61%，全場錄31次攻門，是Opta自2003/04開始在英超紀錄數據後，隊史最高一次，「鐵鎚幫」此戰還錄得3.09個預期入球（xG），但最終只能在補時挽回一點顏面。

雲尼斯達萊承認對手掌控比賽，但稱讚球員在場上奮戰，為球隊贏得重要一仗：「看看這場賽果及這三分，對我們來說至關重要。」

雲尼斯達萊大讚球隊，被對手強攻下仍踢出鬥志一仗。（Getty Images）

賽前李斯特城僅領先降班區1分，今仗勝出後，他們升上第15位，暫時與第18的狼隊有4分之差。「雲佬」表示知道英超的殘酷與高水準，因此仍要專心訓練防守、反擊及控球等：「我們仍有很多地方需要改進，但很開心拿到這三分。」