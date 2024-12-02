英超｜利物浦2：0完勝曼城　沙拿一傳一射　9分優勢高踞榜首

英超榜首大戰，利物浦主場以2：0力挫曼城，可說是優勝劣敗的一戰。 沙拿一傳一射，讓紅軍以13戰34分高踞榜首，領先次席的阿仙奴達9分；聯賽4連敗的曼城，以11分落後並跌到第5位。利物浦假如能保持這樣的勇勢，遠離傷病，今季重奪英超錦標，機會高唱入雲。



面對近6場只取得1和5負的曼城，利物浦甫開賽便搶攻，完全沒有讓對方有喘息的機會，前線快速逼搶，令「藍月亮」連過半場都吃力；紅軍接二連三埋門，令曼城防線疲於奔命，隊長雲迪積克在一次角球攻勢頭槌攻門中柱，已為客軍敲響警號。卒至12分鐘，沙拿接應長傳後，左路傳中，加普門前輕鬆撞入，利物浦狂攻下終打破僵局。

利物浦12分鐘由加普先開紀錄。（Getty Images）

接下來的形勢沒太大改變，利物浦不斷施壓，不斷製造具威脅的埋門，直至25分鐘後才放緩逼搶，曼城亦開始能取得較多攻勢，但他們還是要到38分鐘，才取得今仗的第一次射門，但小將歷高利維斯禁區邊的射門卻告斜出。

易邊後，利物浦刻意放棄控球，讓曼城採取主動，哥迪奧拿在57分鐘換入快翼杜古，這段時間是曼城整場賽事氣勢最強的一段，杜古於左路多次「單挑」紅軍右閘阿諾特，幾乎次次都能突破，他總共取得6次成功盤扭，是球隊中最多的。

杜古入替立竿見影。（Getty Images）

然而，利物浦主帥史諾也有相應部署，雖然阿諾特無法單對單守住杜古，但右中堅高美斯與防中賴恩格雲貝治不時協防，也令杜古雖能盤扭突破，卻無法製造很有威脅的埋門；加上史諾在73分鐘換入昆沙專注防守右路，也令這名比利時快翼在後段已無用武之地。

史諾於73分鐘另一個重要調動是換入中鋒紐尼斯，這名烏拉圭國腳獲紅軍球迷稱呼為「Captain Chaos」，原因是他不惜氣力的衝擊往往令對手陷入混亂。今仗也是如此，曼城守將魯賓戴亞斯在一次迎接不太有威脅的高波，只稍為猶豫，就被紐尼斯快速逼搶陷入混亂，皮球輾轉被利物浦翼鋒迪亞斯截得，並快步推入禁區，然後被曼城門將史堤芬奧迪加撲跌，獲得12碼，沙拿操刀中鵠，鎖定2：0勝局。

沙拿曾射失單刀，但仍一傳一射助利物浦擊敗曼城。（Getty Images）

在利物浦近乎完美的佈防下，曼城今仗根本沒有具威脅的攻勢，以12球暫列神射手的艾寧夏蘭特全場只有一次中目標埋門，其餘時間都無法擺脫雲迪積克的防守。曼城全場最有機會入波一刻，都是多得雲迪積克85分鐘控球失誤，被奇雲迪布尼偷得皮球殺入禁區施射，但紅軍門將基利靴眼明手快，出迎封擋了這次攻門，助球隊力保不失。

曼城主帥哥迪奧拿賽後說：「我恭賀他們（利物浦）。雖然難以置信，但我們須從零開始。我依賴我的球員，我深信他們會作出回應，就讓我們看看到賽季完結時會怎樣吧。」利物浦領隊史諾則認為現時談論冠軍為時尚早：「我看到阿仙奴及車路士（的表現），今天也看到曼城，他們會捲土重來，因為他們很有質素。他們同樣可以取得像我們一樣的連勝，所以我們必須繼續保持佳態與專注。」