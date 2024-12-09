英超｜作客4：3反勝熱刺　車路士升次席落後利物浦4分

英超周日（12月8日）賽事，車路士作客以4：3反勝熱刺。賽後車路士以15戰31分升上次席，比排第三的阿仙奴多2分，落後少踢一場、榜首的利物浦4分；熱刺則以15戰20分續排第11。



上半場5分鐘，蘇蘭基（Dominic Solanke）在賓倫莊遜（Brennan Johnson）助攻下，為熱刺先開紀錄。至11分鐘，古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）接應柏度樸路（Pedro Porro）妙傳拉大優勢。車路士至17分鐘，由查頓辛祖（Jadon Sancho）接應隊友古古列拿（Marc Cucurella）的傳送破網，半場打成2：1。

換邊後於61分鐘，高爾彭馬（Cole Palmer）操刀12碼為車路士扳平。至73分鐘，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）建功助車路士反超前。84分鐘，高爾彭馬再射入12碼，助車路士領先至4：2。至補時6分鐘，孫興慜的入球為熱刺收窄差距，但未能改寫敗局。