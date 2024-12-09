英超︱阿仙奴角球攻勢再建奇功　作客富咸失分爭標再受挫

英超周日賽事，阿仙奴作客富咸在大雨中陷入危機，上半場早段落後下遲遲未能扳平，半場落後一球。下半場早段再次憑一次角球取得關鍵入球，可是面對富咸勤力而紀律的防守，始終未能再度突破。

完場前沙卡頭槌入網，但助攻給他的馬天尼利越位在先，阿仙奴只能跟富咸踢成1：1，爭標路上再遇挫折。



面對富咸，阿迪達似乎無甚辦法。（Getty Images）

阿仙奴難破富咸紀律防守

富咸實力雖不如阿仙奴，但這支倫敦小球會主場卡雲農舍向來不易攻破，馬高施華領軍下，他們在倫敦打吡戰績相當出色，近8場4勝4和未嘗敗績。阿仙奴就算由開波一刻起一直佔盡上風，富咸首次攻門便已取得入球。

右閘泰迪（Kenny Tete）右路一記直線長傳，前鋒魯爾占美尼斯高速入楔接應，冷靜射破拉耶十指關，富咸11分鐘先開紀錄。富咸沒有因為領先而踢得較主動，落後的阿仙奴仍是場面上佔優一隊，可是受制對手紀律防守，阿仙奴顯得有點「老鼠拉龜」。

魯爾占美尼斯助富咸11分鐘先開紀錄。（Getty Images）

阿仙奴再憑角球「救命」

比賽期間雨勢相當大，似乎影響了阿仙奴的發揮，久攻不下。危機之中，阿仙奴再次憑出色的死球戰術，找到突破點。52分鐘一次角球機會，中堅沙列巴近門掃入，兵工廠終於扳平。今季阿仙奴已多次憑罰球和角球攻破對手大門，上場對曼聯兩個入球都是來自角球，今次也是靠角球「救命」，中堅沙列巴更是連續兩場建功。

阿仙奴扳平後踢得更進取，然而身為進攻大腦的隊長奧迪加特，似乎有點傷發揮平平，79分鐘便被換出。88分鐘馬天尼利左路傳中，沙卡近門頂入，VAR判定前者越位在先，入球被推翻。富咸今場只得2次射門，成功力保1分，馬高施華戰術成功限制阿仙奴的發揮，兵工廠12次射門已不算多，當中只得4次中框。

奧迪加特：很沮喪，球季仍漫長逐場比賽繼續努力

今輪賽事阿仙奴兩大爭標對手均遇阻滯——利物浦作客愛華頓的默西塞特郡打呲因風暴改期，曼城作客只能2：2迫和水晶宮再度失分，正是阿仙奴搶分追上的好時機，可是兵工廠只能賽和富咸，15戰累積29分，落後利物浦6分但多打一場，即使仍較第四位的曼城多兩分，對追上紅軍的形勢更不利。

賽後阿仙奴隊長奧迪加特坦言，球隊大部分時間主導比賽，對未能獲勝感到沮喪，並讚揚對手是支好球隊，「他們懂得防守，非常硬淨，我們今天的表現不足以獲勝，必須從中學習。」

對於爭標形勢，他認為：「我們必須專注在自己身上，不要理會其他球隊……球季仍有一段很漫長的路，我們已說過上千次，必須逐場逐場比賽去繼續努力。」

英超周日戰果：



富咸 1：1 阿仙奴

葉士域治 1：2 般尼茅夫

李斯特城 2：2 白禮頓

