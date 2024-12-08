英超｜曼城對水晶宮再失分 主將對曼聯停賽 哥帥：今季有排捱
撰文：威廉神
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曼城周中在主場對諾定咸森林打破不勝走勢後，周末在英超作客水晶宮，苦戰之下只能以2：2逼和對手。主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）坦承，現在不應再談爭標，「今季我們要捱」。
曼城作客水晶宮4分鐘就失波，但兩度落後、兩度追和，最終2：2逼和對手，近5場聯賽只得1勝下暫時排在第4位。「藍月亮」還有今仗入球的左閘域高路易斯（Rico Lewis），在84分鐘兩黃一紅被逐，下周末在曼市打吡戰主場對曼聯，又失去一名主將，而在這場大戰前，尚要在周中歐聯作客祖雲達斯。
曼城戰績未能反彈，還有域高路易斯下場停賽，哥迪奧拿似乎開始調整了心態應對困境，他坦言接受今仗賽果：「1分也接受，我們在場上很努力地戰鬥了，兩度從落後下追平。今季是曼城要捱的一季，到最後的幾個月再看看情況吧。」他坦承難以爭標，「我們連續4場輸波、和波，沒有條件去談爭標，我們會嘗試讓球員盡快復原。」
英超官網顯示，曼城目前有7名球員有傷病在身，跟熱刺並列第三多，也比利物浦稍多一人，當中除了洛迪卡斯簡迪、馬迪奧高華錫，還有史東斯、艾簡治和尼敦艾基，都是中後場主將，加上域高路易斯停賽，對曼聯一戰相信哥帥會十分頭痛；菲爾科頓則患上支氣管炎，未知下周可否復出。
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