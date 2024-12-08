英超︱曼聯新老闆不滿球隊變「平庸」　怒炒上任僅5月改革旗手

曼聯在英國富豪拉傑夫（Jim Ratcliffe）入主後，換過一批球會管理層及重整架構，今季成績依然未見起色，10月底辭退在位兩年半的坦赫格，改由葡萄牙39歲少帥阿莫林上任。球會內部變完又變，成績暫時依然未見改善，繼周中作客負阿仙奴，周六主場2：3不敵森林，跌至聯賽榜第13位。

拉傑夫接受曼聯球迷雜誌《United We Stand》訪問時直言，「曼聯理應是世上最佳球會之一，如今卻已變得平庸（mediocre）。」他認為球會必須作出「困難的決定」，大膽求變，訪問內容周六（7日）面世，翌日隨即傳來足球總監丹安斯禾夫被炒的消息——諷刺的是，上任才5個月的安斯禾夫是曼聯千辛萬苦從紐卡素撬來的「改革旗手」。



曼聯英超又輸一場，不敵森林後跌至第13位。（路透社）

拉傑夫：曼聯已今已變得平庸

拉傑夫旗下的英力士集團（INEOS）投資在F1、單車、帆船、欖球等多項精英運動，皆辦得有聲有色兼具成績，偏偏足球一瓣仍強差人意，今年2月拉傑夫終入股並接掌支持多年的曼聯，並作出多項改變，引來不少批評，最新一項就是在連年嚴重虧損下提高比賽票價，再次觸發球迷示威抗議。

拉傑夫在《United We Stand》訪問中提到，曼聯如今已變得平庸，「我們必須作出一些困難及不受歡迎的決定，如果你拒絕做困難的決定，便不能帶來任何改變。」

拉傑夫。（Getty Images）

入主曼聯後管理層大執位

曼聯球會管理層在他治下大變動，行政總裁，足球總監和技術總監三大關鍵位置全有變動——今年1月先從曼城挖角，把對方的首席足球營運總監貝拉達（Omar Berrada）撬走，出任行政總裁；繼而尋找新足球總監，千挑萬選下選中CV亮麗的紐卡素足球總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth）。丹安斯禾夫早在今年2月已向紐卡素請辭，曼聯據報要向紐卡素付出賠償金，並須「過冷河」未能即時上任，他和貝拉達均在今年7月才上任。曼聯亦將在修咸頓擔任足球總監的韋確斯搶過來，今年4月起出任技術總監。

不料這個管理層「鐵三角」合作未夠半年，便率先有人下馬。曼聯周六英超聯賽不敵諾定咸森林後，丹安斯和夫跟貝拉達開會後同意離任。《The Athletic》報道指，拉傑夫在安斯禾夫跟曼聯分道揚鑣一事上角色關鍵，並分析指「安斯禾夫是主導球會轉型的核心人物，這個變動肯定會令曼聯內部員工感到震撼。」曼聯官方消息指是雙方同意「分手」，《The Athletic》引述多位消息人士卻宣稱，是由曼聯一方主動要求安斯禾夫離開。

丹安斯禾夫。（Getty Images）

「改革旗手」丹安斯禾夫上任僅5個月便離任

曼聯在「後費格遜年代」持續低迷，轉會市場眼光差是一大垢病，因此當丹安斯禾夫工作往績耀眼，上任前曾予人不少憧憬。他從2000年開始從事足球幕後工作，曾在西布朗擔任足球及技術總監，2012至2019年間任職英格蘭足總精英發展總監，「三獅軍團」男女子國家隊近年在國際賽的成功，安斯禾夫功不可沒。離開英軍後他加入白禮頓任職技術總監，「海鷗」招募團隊以低價引入三笘薰﹑麥亞里士打等球員其後成為球隊主力，不少之後賣得好價錢，可見安斯禾夫的眼光甚佳。

安斯禾夫2022年再上一層樓，由中型班轉往新晉豪門加盟紐卡素。即使擁有雄厚資金，安斯禾夫亦沒在轉會市場上亂花金錢，收購繼續是實而不華為主，相比之下「性價比」不及白禮頓時期，但依然為紐卡素打好根基。

今夏般奴費南迪斯跟曼聯續約，他身邊的坦赫格、安斯禾夫已相繼離任。（Getty Images）

拉傑夫多項節流措施惹不滿 至今未見成效

可是他的「轉會魔術棒」在加盟曼聯後暫時未見有非常突出的收購，今夏花去2億英鎊買入年輕中堅約羅（Leny Yoro）、中場烏加迪（Manuel Ugarte），荷蘭中堅迪歷特（Matthijs de Ligt）、另一守將馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）及前鋒舒克斯（Joshua Zirkzee），今季成績不進反退，15輪英超後只得5勝4和6負，以19分排第13。

別說戰績提升，今季在聯賽榜排在「下半版」的時間遠遠多過「上半版」，領隊坦赫格10月底被炒，他的副手雲尼斯達萊暫代帥印領軍4仗3勝1和，可是到新帥阿莫林接手曼聯戰績再次下滑，領軍4場英超1和2負，只贏過愛華頓。今周吃下連敗後，安斯禾夫突然烏紗不保，到底是要為今夏留用坦赫格、轉會買人決定還是戰績持續不振負責，實在不得而知，今年6月坦赫格跟曼聯續約時，安斯禾夫曾說過留住坦赫格是「全體曼聯高層的決定」。

阿莫林領軍，曼聯戰績暫時未見起色。（路透社）

今年2月曾盛讚安斯禾夫

拉傑夫入主曼聯後，球會進行大量節流政策，包括今夏裁減近25%冗員，終止傳奇領隊費格遜的大使地位，目的是將資源集中投放在改善場上表現，惟至今未見成效。

曼聯花去數百萬英鎊重金禮聘丹安斯禾夫，又足足等近半年才等到他上任，諷刺的是拉傑夫今年2月曾盛讚對方：「丹安斯禾夫是世上其中一位頂級足球總監，毫無疑問是個極能幹的人。」

曼聯如今不足半年便跟他分道揚鑣，白白浪費不少人力物力，更頭痛是市場上頂尖的足球總監人才難求，而且送走主導球會改革的安斯禾夫，會在球會內部引發什麼「餘震」亦難以預料。