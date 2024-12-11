歐聯｜麥巴比建功後受傷離場 皇馬作客3：2贏阿特蘭大
撰文：蕭通
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歐聯周二（12月10日）舉行第六輪賽事，皇家馬德里作客3：2贏阿特蘭大。皇馬賽後累計3勝3負，以6戰9分升上18，距離前8名還差3分；阿特蘭大累計3勝2和1負，以6戰11分跌落第9。
阿特蘭大主場對皇馬的賽事，上半場10分鐘，麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）率先入球，但他其後因傷被迫下場。於上半場補時階段，基拿迪尼（Charles De Ketelaere）操刀12碼助阿特蘭大扳平1：1。
換邊後，雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）於56分鐘助皇馬再度領先。3分鐘後，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）接應雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）傳送建功，將比數改寫成3：1。於65分鐘，陸文（Ademola Lookman）為阿特蘭大追回1球，但未能扭轉敗局。
同日歐聯賽事結果
薩格勒布戴拿模０：０些路迪
基羅納０：1利物浦
阿特蘭大2：3皇家馬德里
利華古遜1：０國際米蘭
比斯特1：０燕豪芬
布魯日2：1士砵亭
RB萊比錫2：3阿士東維拉
薩爾斯堡０：3巴黎聖日耳門
薩克達1：5拜仁慕尼黑
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