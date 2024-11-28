歐聯︱利物浦15年來首勝皇馬　史諾半場訓話助紅軍破高普不勝魔咒

利物浦歐聯2：0擊敗皇家馬德里，今季才上任的史諾（Arne Slot）帶領紅軍打破高普年代對皇馬的不勝魔咒。

事實上，紅軍對上一次擊敗皇馬，已經要數到2009年，經過15年歲月，連高普也做不到的，由史諾達成了，在主場晏菲路領軍擊退這支近十多年的「剋星」。



歐聯︱麥亞里士打的入球，助利物浦擊敗皇馬。（Getty Images）

高普年代利物浦對皇馬歐聯戰績

1. 17/18決賽／負1：3

2. 20/21八強首回合／負1：3

3. 20/21八強次回合／和0：0

4. 21/22決賽／負0：1

5. 22/23十六強首回合／負2：5

6. 22/23十六強次回合／負0：1



合計：6戰1和5負



高普年代利物浦對皇馬未贏過

高普掌帥後，利物浦一步步重返正軌，再次成為一支有力爭標球隊。可是每次在歐聯遇上皇馬，總是有點「格食格」的味道，2017／18球季領軍入決賽，被施丹領軍的皇馬以1：3擊敗，20/21球季兩軍在八強重遇，作客班拿貝球場再輸一次1：3，就算次回合力保不失，還是被皇馬淘汰出局。

利物浦翌季捲土重來，2018／19球季再闖歐聯決賽，面對同屬英超的熱刺，以2：0取勝，高普助紅軍第六次高舉大耳獎盃。正所謂「冤家路窄」，皇馬改由安察洛堤領軍，2021／22球季決賽硬撼利物浦，紅軍以0：1再次敗陣。

高普帶領利物浦三度晉身歐聯決賽，兩次對皇馬均落敗。（Getty Images）

紅軍15年來首勝「剋星」

22／23球季十六強也是如此，首回合在晏菲路大敗2：5，次回合再負0：1，又一次被皇馬踢出局。就是這樣，高普領軍9年，利物浦在歐聯遇上皇馬6戰只得1和5負，未嚐一勝,最傷的當然是兩場決賽。

高普上任前一年，利物浦在2014/15歐聯分組賽也曾跟皇馬對戰，羅渣士領軍下作客負0：1，主場更大敗0：3。對上一次贏皇馬，已是2008／09球季，16強作客贏1：0，主場大勝4：0，領軍的是「戰術大師」賓尼迪斯。

史諾（Arne Slot）帶領紅軍打破高普年代對皇馬的不勝魔咒。（Getty Images）

史諾半場更衣室講話振士氣

利物浦足足等待15年才擊敗皇馬，勝仗得來不易。上半場雙方踢成0：0，今季接替高普的史諾賽後稱，「當時我感到我們太無耐性，每當他們有威脅——即使次數不多，都是來自我們傳球不準或太過勉強。」

因此他在半場休息時跟球員說：「我認為你們可以表現得比上半場更好，你們可以提升強度以及加強用球。忘記對手穿上什麼球衣吧，只需要去做你一直在做的事，希望我們可以較上半場創造更多機會。」

歐聯｜基利靴精彩撲出麥巴比主射的十二碼。（路透社）

史諾一席話過後，利物浦下半場果然踢得更醒神——下半場開賽僅7分鐘，麥亞里士打便為紅軍先開紀錄。即使守將羅拔臣絆跌華斯基斯被罰「極刑」，代替艾利臣把關的基利靴精彩撲出麥巴比主射的十二碼。紅軍力保不失，之後輪到沙拿博得十二碼，「埃及之王」罕有射失，後備入替的加普一記頭槌為利物浦奠定2：0勝果。

史諾領軍打破多年不勝皇馬魔咒，固然重要，一班球員落力演出，亦個個有功勞，後防大將雲迪積克統領防線，代替阿歷山大阿諾特踢右閘的巴特利將麥巴比封得近乎滴水不漏，門將基利靴勇救十二碼，中場居迪斯鍾斯、麥亞里士打、格雲貝治亦各司其職。

巴特利將麥巴比封得近乎滴水不漏。（Getty Images）

利物浦今季在歐聯5戰全勝排榜首，是36支參賽球隊中唯一全勝之師。根據新賽制，8場比賽過後，排名前8位球隊自動晉級16強，紅軍直接晉級機會高唱入雲。賽後有記者問他，「擊敗皇馬是否一場『宣言式勝仗』？」史諾的回應保持一貫沉實作風，「贏波總是好的，尤其是這種大戰、對手是擁有如此多出色球員的皇馬……可是今季歐聯不一樣的賽制有點奇怪，現階段難以評估今場有多重要。」

他認為兩軍如在淘汰階段重遇，「若我們能再次擊敗他們，或許那才是一個較佳的宣言」，最後他不忘再補上一句：「能夠擊敗他們，我們當然很高興。」

史諾領軍首季，便領軍在英超、歐聯皆有好表現，各地球評人開季前的質疑聲音盡碎，換來讚美不斷，英國廣播公司（BBC）首席足球記者Phil McNulty便以《Something special brewing at Slot's remarkable Liverpool》為標題，認為史諾有力領軍為利物浦在今季取得重大成就。