哥迪奧拿滿頭抓痕惹自殘疑雲　澄清純屬意外球迷憂壓力爆煲︱足球

曼城剛在歐聯領先飛燕諾3球下遭迫和，球隊連續6場不勝頹勢未止，領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後額前驚現大量抓痕，鼻樑亦留下一條相當深的血痕，他受訪時一句：「我想傷害自己」（I want to hurt myself）令全球譁然，擔心他因心理健康問題而自殘。

為釋公眾疑慮，哥帥隨即在社交媒體發文為有關言論道歉，並解釋當時只是被記者問得措手不及才一時亂說話，希望藉今次事件呼籲大家正視心理健康問題。



哥迪奧拿歐聯賽後額前驚現大量抓痕，鼻樑亦留下一條相當深的血痕。（X圖片）

哥迪奧拿一句「I want to hurt myself」震撼全球

曼城周三歐聯主場迎戰飛燕諾，53分鐘領先3：0下，竟被對手迫和3：3，今仗之前已5連敗的曼城，白白浪費大好形勢，各項賽事連續不勝場次增至6場。哥迪奧拿賽後前額滿佈雜亂抓痕，鼻樑也有一道血痕，賽後被問到時笑着回答：「我用手指和指甲……是的，我想傷害自己（I want to hurt myself）。」

曼城近期表現嚴重失準，10月31日在聯賽盃1：2不敵熱刺開始已連續6仗未嘗一勝，教練生涯一直「順風順水」的哥迪奧拿，近期先後經歷首次領軍5連敗、帶隊領先3球被追和等打擊，因此歐聯賽後他上述一番話令人憂慮他「壓力爆煲」，非常擔心他的心理狀況。

曼城周三在領先三球大好優勢下被迫和。（路透社）

連發三帖文解畫 最震撼一句卻未澄清

全球媒體和大量社交平台專頁均廣泛報道他一番賽後驚人言論，並瘋傳那段拍下他滿頭抓痕的觸目驚心影片，事件爆發約半日後，哥迪奧拿在他的官方X帳戶（前稱：Twitter）連發三個帖文解畫：「昨晚歐聯賽後記者會尾聲，我被一個關於面上抓痕的問題弄得措手不及，並解釋是因鋒利的指甲意外造成。」

「我的回應無意將自殘淡化，那是個非常嚴肅的議題。」

「我知道很多人每天都受心理健康議題困擾，我希望藉今次機會，重點介紹其中一個大家可以求助的方法，那就是致電撒瑪利亞防止自殺會熱線116 123，或電郵至jo@samaritans.org。」

哥迪奧拿在他的官方X帳戶連發三個帖文解畫。（Ｘ）

球迷反應兩極 有人送暖有人諷刺：快退休吧

哥帥所提供的確是英國撒瑪利亞會求助熱線號碼和電郵地址，然而他三個帖文內沒有澄清最嚇人那句：「我想傷害自己」（I want to hurt myself）。

不少球迷在帖文下留言送暖，希望他不要傷害自己，部分甚至讚揚他「無論如何也是史上最偉大主帥」。可是亦有網民揶揄，叫他「快退休吧」，另有人拿曼城正在被英超賽會起訴的115條罪行來造文章，甚至把他額前的抓痕改圖，變成「115」這組數字加以諷刺。

單是這些留言，足見身為頂級名帥一舉一動也備受注目和無時無刻的批評，壓力之大一般人實在難以想像。

哥迪奧拿近期遇上教練生涯最大考驗。（路透社）

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社會福利署熱線︰23432255

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