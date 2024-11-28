歐聯利物浦2：0挫皇馬麥巴比全場掙扎　「倒竪蔥」倒地一幕被瘋傳

利物浦主場對皇家馬德里這場歐聯第5輪焦點大戰，紅軍帶點意外2：0擊敗皇馬這支「剋星」，焦點人物不是入球功臣阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）或加普（Cody Gakpo），而是表現失色的皇馬主將麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）。

雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）因傷缺陣下，皇馬作客晏菲路當然要依靠麥巴比，可是他不單射失十二碼，還被利物浦中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）撞至「倒竪蔥」，加上他全場被紅軍後備年輕守將巴特利（Conor Bradley）釘死，賽後互聯網出現大量他狼狽樣子的改圖。



歐聯｜麥巴比主射十二碼宴客。（路透社）

由於雲尼斯奧斯受傷，皇馬主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）今仗不用擔心「撞位」，直接讓麥巴比出任他最擅長的左前鋒位置，與巴謙迪亞斯（Brahim Diaz）拍擋攻堅。

麥巴比今仗在鋒線擔大旗，第一個重要畫面竟是比賽初段控球期間被趕到的雲迪積克撞至「倒竪蔥」，這一幕彷彿成為「麥總」今場掙扎縮影。他全場僅錄得2次射門，唯一命中的1次，來自他主射的十二碼——他被今場表現出色的利物浦門將基利靴「捉到路」撲出，未能取得入球。

重溫：麥巴比被雲迪積克撞到「人仰馬翻」

麥巴比賽後評分在皇馬全隊排尾二

麥巴比全場被利物浦後備右閘巴特利緊身防守下，未能對利物浦後防造成多少威脅，踢足全場未有任何關鍵傳送，sofascore賽後評分僅得6.3分，在皇馬正選11人中僅高於踢跌沙拿輸十二碼的左閘費蘭特文迪（Ferland Mendy）。

麥巴比今場任正選左前鋒，但無甚建樹。（Getty Images）

安察洛堤：給麥巴比多一點時間

安察洛堤賽後承認，麥巴比或有點欠缺信心：「不過這只是暫時的，你不能因為他射失一球十二碼便判斷一切。」他表示過去執教期間遇過很多類似情況，「解決良藥便是保持耐性，之後便會迎刃而解」。

這名主帥對麥巴比仍充滿信心：「讓他繼續努力吧，一切都沒問題，只是對他來說不太順利。他是一名出色球員，將能取得入球。」

安察洛堤表示，仍對麥巴比抱有信心。（Getty Images）

皇馬今季在歐聯5戰只獲2勝3負，在36支參賽球隊中排第24位。根據新賽制，8場比賽過後，排名前8位球隊自動晉級16強，第9至24位球隊則須進行主客兩回合淘汰賽，爭奪餘下8個16強名額，排第25位以下球隊會被淘汰。

見慣風浪的安察洛堤，對今場輸波不以為然，「反正就算今場贏波，要取得前8位直接晉級也很困難」，輕鬆一句已化解這支歐聯王者今季在歐聯失色的尷尬境況。