歐聯｜作客3：2贏RB萊比錫 阿士東維拉升上第三
撰文：蕭通
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歐聯周二（12月10日）舉行第六輪賽事，阿士東維拉作客以3：2擊敗RB萊比錫，賽後累計4勝1和1負，以6場13分升上第3；RB萊比錫則累計6負，6場積0分排第34。
上半場僅3分鐘，約翰麥甘尼（John McGinn）在奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）助攻下，為維拉先開紀錄。至27分鐘，奧賓達（Lois Openda）接應尼古拉斯施華特（Nicolas Seiwald）傳球破網，半場打成1：1。
換邊後，後備上陣的杜蘭（Jhon Durán）於52分鐘接應泰利文斯（Youri Tielemans）傳送建功，助維拉領先2：1。於6分鐘後，杜蘭再次破門但其後被VAR裁定無效。至62分鐘，巴姆加特拿（Christoph Baumgartner）為萊比錫追平2：2。85分鐘，巴克利（Ross Barkley）建功，助阿士東維拉全取3分。
同日歐聯賽事結果
薩格勒布戴拿模０：０些路迪
基羅納０：1利物浦
阿特蘭大2：3皇家馬德里
利華古遜1：０國際米蘭
比斯特1：０燕豪芬
布魯日2：1士砵亭
RB萊比錫2：3阿士東維拉
薩爾斯堡０：3巴黎聖日耳門
薩克達1：5拜仁慕尼黑
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