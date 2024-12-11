歐聯｜作客3：2贏RB萊比錫　阿士東維拉升上第三

歐聯周二（12月10日）舉行第六輪賽事，阿士東維拉作客以3：2擊敗RB萊比錫，賽後累計4勝1和1負，以6場13分升上第3；RB萊比錫則累計6負，6場積0分排第34。



上半場僅3分鐘，約翰麥甘尼（John McGinn）在奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）助攻下，為維拉先開紀錄。至27分鐘，奧賓達（Lois Openda）接應尼古拉斯施華特（Nicolas Seiwald）傳球破網，半場打成1：1。

換邊後，後備上陣的杜蘭（Jhon Durán）於52分鐘接應泰利文斯（Youri Tielemans）傳送建功，助維拉領先2：1。於6分鐘後，杜蘭再次破門但其後被VAR裁定無效。至62分鐘，巴姆加特拿（Christoph Baumgartner）為萊比錫追平2：2。85分鐘，巴克利（Ross Barkley）建功，助阿士東維拉全取3分。

同日歐聯賽事結果

薩格勒布戴拿模０：０些路迪

基羅納０：1利物浦

阿特蘭大2：3皇家馬德里

利華古遜1：０國際米蘭

比斯特1：０燕豪芬

布魯日2：1士砵亭

RB萊比錫2：3阿士東維拉

薩爾斯堡０：3巴黎聖日耳門

薩克達1：5拜仁慕尼黑