歐聯｜阿仙奴3：0 勝摩納哥　曼城作客吞祖雲達斯雙蛋

歐聯周三（12月11日）舉行第六輪賽事，阿仙奴主場3：0摩納哥。阿仙奴賽後累計4勝1和1負，以6戰13分排第3；摩納哥累計3勝1和2負，以6戰10分排跌落第16。同為英超球隊的曼城，作客以0：2敗於祖雲達斯，在過去10場各項賽事中只取得一場勝利。



上半場34分鐘， 布卡約沙卡（Bukayo Saka）接應加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）傳中建功，為阿仙奴先開紀錄。下半場78分鐘， 布卡約沙卡在後備上陣的夏維斯（Kai Havertz）助攻下梅開二度。10分鐘後，則由布卡約沙卡助攻，讓夏維斯入球為阿仙奴奠定勝局。

曼城作客對陣祖雲達斯的賽事，兩軍半場互無紀錄。 換邊後的53分鐘，杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）在耶迪斯（Kenan Yıldız）助攻下，頭球破門為祖雲達斯打破僵局。至75分鐘，韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）接應添莫菲韋亞（Timothy Weah）傳送建功，擴大領先優勢。

曼城賽後累計2勝2和2負，以6戰8分排第22；祖雲達斯累計3勝2和1負，以6戰11分排第14。

同日歐聯賽事結果

馬德里體育會3：1施洛雲

里爾3：2格拉茨

AC米蘭2：1貝爾格萊德紅星

阿仙奴3：０摩納哥

賓菲加０：０博洛尼亞

多蒙特2：3巴塞隆拿

飛燕諾4：2布拉格斯巴達

祖雲達斯2：０曼城

史特加5：1年青人