歐聯｜艾利臣復出即助利物浦險勝基羅納　史諾：世上最佳門將

利物浦在歐聯作客以1：0險勝基羅納，剛剛傷癒復出的艾利臣比加（Alisson Becker）貢獻多次關鍵撲救，成為球隊贏波功臣之一，亦助「紅軍」6戰全勝排歐聯榜首，最快下場便可篤定以前8名出線。



利物浦為今季歐聯聯賽階段至今，唯一全勝之師，今仗作客面對第四級別的基羅納卻一度陷入困境。因傷缺陣兩個月的門將艾利臣，今戰復任正選，立刻多次擋出基羅納攻門，全場錄5次撲救，助紅軍在上半場初段抵擋住對手猛烈攻勢。

換邊之後，沙拿（Mohamed Salah）在63分鐘射入十二碼，「紅軍」最後以1：0小勝，今季歐聯6戰全勝續居榜首。

沙拿射入十二碼，助利物浦以1：0小勝基羅納。（Getty Images）

今仗保持清白之身，艾利臣助利物浦終止連續4場作客賽事都有失球的紀錄。主帥史諾賽後笑言，或許隊友都想確認這名球隊守護神是否已回復健康，才讓他今仗如此忙碌：「當然今場我們表現不算理想，但艾利臣表現很好，為球隊貢獻很多撲救。我不認為他需要向誰證明，因為每個人都知道他是世上最佳門將。」

復出的艾利臣早段多次救出基羅納攻門。（Getty Images）

歐聯新賽制下，聯賽階段排名前8名球隊可直接晉級16強，由於中游尚有數支球隊未踢第6輪賽事，因此其他位置的排名或許仍有變動。利物浦在第5輪後，已篤定提早晉級淘汰賽，如今6場全勝，只要在餘下2場比賽中取得至少2分，即最快下輪便可篤定以前8名身份直接出線。

同日其他歐聯賽事，皇家馬德里及阿士東維拉同樣險勝一球，皇馬以3：2險勝阿特蘭大，麥巴比早段入球，但隨後傷出；第4級別的阿士東維拉以3：2擊敗第1級別的RB萊比錫，升上積分榜第3位，以前8出線機會大增。