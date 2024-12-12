國際足協確認沙特主辦2034世界盃　中國最快也要等到2046年︱足球

國際足協（FIFA）確認，2034年男子足球世界盃由沙特阿拉伯主辦，是繼2002日韓及 2022卡塔爾後第三度在亞洲上演。至於西班牙、葡萄牙及摩洛哥，將聯同阿根廷、烏拉圭及巴拉圭合主辦「百周年紀念版」的2030世界盃。

中國曾被視為2034世界盃熱門地，但最終未有入標，由於主辦國洲份輪替的關係，先後錯過2022年、2034年兩次機會下，中國最快也要到2046年才有機會爭逐做這項足球界最高盛事的東道主。



2022世界盃在卡塔爾舉行，美斯帶領阿根廷再次封王。（Getty Images）

中國、澳洲皆未入標 只得沙特競投2034世盃主辦權

國際足協（FIFA）邀請亞洲及大洋洲區成員國在10月31日前競逐2034男子世界盃主辦權， 截至限期屆滿前，仍只得沙特阿拉伯申請。FIFA 周三（11日）舉行特別大會，與旗下211個成員國家或地區代表進行視像會議，投票表決2030、2034兩屆世界盃主辦國。

西班牙、葡萄牙、摩洛哥早前已獲得2030年世界杯主辦權，由於這屆賽事是世界盃舉行100周年，為紀念這個特別年份，特別構思分別在阿根廷、烏拉圭及巴拉圭3個南美國家舉行揭幕戰，今次投票通過6國聯合主辦創舉，以及由沙特主辦2034一屆。

沙特在2023年10月宣布申辦2034年世界盃，截止前也只得沙特入紙，是近60年來世界盃首次在沒有競爭下確定主辦權。中國在最初階段被傳為熱門之一，惟很快已退出競逐行列，令澳洲成沙特最大對手，然而澳洲在限期前沒有入標，終令沙特在無對手下跑出。

澳洲夥拍新西蘭主辦2023女子足球世界盃，但從未主辦男足版本。（Getty Images）

亞洲足協會長一早開腔撐沙特

澳洲不參與申辦行列，令沙特成為唯一參與競投主辦2034世界盃的國家。沙特今年在本地足球聯賽投入大量金錢，吸引C朗、賓施馬、尼馬等全球頂級足球巨星加盟，他們對爭辦2034世界盃亦志在必得，今年10月4日國際足協公布該屆賽事只接受亞洲及大洋洲區成員國競投的消息一出，沙特在數分鐘內立即宣布入標申辦。

澳洲與沙特同屬亞洲足協旗下，亞洲足協會長艾卡利法（Sheikh Salman bin Ibrahim al Khalifa）當時卻宣稱：「整個亞洲足球大家庭將會團結一致，支持沙特阿拉伯申辦。」 艾卡利法來自巴林，與沙特同屬西亞國家。

2022世界盃版卡塔爾主辦，12年後的2034一屆很可能重返西亞在沙特上演。（Getty Images）

世界盃僅12年後重返西亞

2022世界盃由亞洲的卡塔爾主辦，下屆2026世界盃由美國、加拿大和墨西哥三國合辦，由於2030世界盃將由西班牙、葡萄牙及摩洛哥合辦之餘，三場揭幕戰會在阿根廷、烏拉圭及巴拉圭上演以慶祝世界盃賽事100周年，因此2034世界盃再次輪到亞洲或大洋洲區國家主辦。

國際足協發出邀請後一星期，印尼足總曾聲稱跟澳洲討論聯同新加坡和馬來西亞合辦賽事的可能，惟星馬澳三國其後均否認。不少中國球迷主觀願望期待中國申辦，令國足可以憑主辦國身份再次置身世界盃決賽周，惟中國足協同樣未有參與競投。事實上，中國在2019年獲得2024足球亞洲盃主辦權，最終因疫情關係放棄，改由卡塔爾頂上。國足如要繼2002年後再次置身決賽周，便要憑實力在外圍賽力爭出線。