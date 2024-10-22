C朗狂迷踩單車跨越13000公里　由中國遠赴沙特見偶像｜足球熱話

中國球迷「小宮」為與偶像C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）見面，從家鄉安徽踩單車出發，經過半年及13000公里的旅程抵達C朗目前身處的沙特阿拉伯，周一（21日）他夢想成真，獲C朗親自見面、簽名和合照。

小宮多日來一直通過影片，分享旅途上的心路歷程，包括遇到的困難、痛苦，還有來自好心人的善意等等，最後的美滿結局固然振奮人心，但路上的這些奇遇，相信對小宮來說同樣珍貴。



突然會有這個念頭，小宮表示是因為在《人民日報》看到「我也想去山的那邊，外面的世界看一看」這句話。「我平時喜歡騎單車，一開始就把地點（終點）定在了葡萄牙，因為那是C朗的家鄉。」為此他開始計劃、儲錢，並在去年10月30日辭去工作。

當初他的計劃是先回家鄉阜陽過年，待天氣暖一點後便正式出發，期間C朗拿度宣布到深圳踢表演賽，小宮搶到了票，但該場比賽因C朗受傷而取消，他便決定要踩單車前往沙特阿拉伯，尋找正在當地球會艾納斯效力的偶像。

因為一個念頭，小宮便把心一橫辭職，踩單車出發去見C朗。（抖音截圖）

為見C朗一面花半年時間踩13000公里單車

一路上經過山東、天津、北京、甘肅、新疆，小宮走出國門後又接連通過哈薩克、伊朗、阿聯酋、卡塔爾等，出發6個月20天後，他終於到達沙特阿拉伯首都利雅德。

然而當時C朗因為國家隊比賽而身在葡萄牙，要在8天後才回來，小宮沒有太多旅費，因此一直在訓練基地門外等待，引來球會電視台職員注意，贈他一件C朗球衣，對方更表示待C朗回來後，會安排兩人見面。

小宮在球會訓練基地外一直等待，獲球會人士注意。（抖音截圖）

一腔熱血感動艾納斯球會上下

周六艾納斯以2：1擊退艾沙比（Al Shabab）一戰，小宮便入場見證C朗以十二碼絕殺對手。他之後澄清，能夠入場是有其他熱心人士幫助，比賽門票並非由艾納斯送贈。

「好運眷顧我，C朗訓練完後來找我了」，事後小宮在社交網站上寫道。「是的他知道我在等他，他知道。我在裏面等了四個小時，還沒做好準備，他突然就到我面前了。」

小宮表示C朗在球衣上簽名後，更主動詢問有沒有其他需要簽名的。（抖音截圖）

他表示一開始被告知只能見面1分鐘，但C朗最後停留了3分鐘，還在他的球衣、特別準備的橫額上簽名等等：「他甚至慢慢寫、和團隊確認了我名字的每個字母。直到現在我仍覺得自己是在做夢。」

經歷半年及13000公里，小宮終於能跟偶像C朗見面。（抖音截圖）

半年旅程得着不止追星

小宮一路上每經過一個地方，或遇到什麼事情，都會通過影片分享。例如曾在哈薩克遇到很多同樣喜歡C朗的小球迷，葡萄牙被法國淘汰時，他更被一名穿著麥巴比球衣的小孩子安慰；印度籍的油站工人請他吃飯、送他雞蛋，這些並非什麼價值不菲的禮物，但一份暖心善意同樣珍貴。

小宮也分享在旅途上遇到的其他小球迷。（抖音截圖）

物輕情意重。（抖音截圖）

他也分享在離開卡塔爾時，被一名當地人「攔下」到他們家吃飯和休息，離開的時候還收到對方慷慨送贈等同於1200人民幣的現金：「他家請了兩個僕人，每月2400元（人民幣）。我何德何能呢，這是他僕人半個月的工資。」

小宮在卡塔爾曾受熱心人款待。（抖音截圖）

曾跌入水中被人救起，遇過好心人贈送住宿與食物，小宮遇上的分享好人好事之餘，也感慨旅程中的另一面，如從飄洋過海前來沙特工作的孟加拉清潔工人、來自肯尼亞的保安，在富裕的沙特，他們月薪卻只有兩、三千元：「大家都很不容易。無能為力地看這個世界，感謝我們生在這麼好的地方。」

小宮一路上遇到不少好心人，也結識不少生活條件不太理想的人。（抖音截圖）

內媒報道小宮在周二回國，但正考慮申請前往葡萄牙的簽證，「下一步可能是C朗的家鄉」；回憶今次旅程，雖有高燒暈倒、疲憊等艱苦經歷，但小宮毫不後悔：「既然已經出來了，我就必須要到達我的目的地。」

從當初一個小小念頭付諸實行，再到獲得與C朗會面的機會，相信他也會同意在這趟旅程中所得到的、見到的，比原先所想像更多。