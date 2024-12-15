英超｜利物浦主場2：2逼和富咸　阿仙奴主場0：0賽和愛華頓

英超周六（12月14日）賽事，利物浦在早段有球員被逐以及兩度落後下的劣勢下以2：2逼和客隊富咸；同屬英超球隊的阿仙奴，主場以0：0賽和愛華頓。



利物浦對決富咸的賽事中，富咸開賽11分鐘就由安達斯彭利拿（Andreas Pereira）率先入球。17分鐘，利物浦的羅拔臣（Antonee Robinson）領紅牌被逐。利物浦少踢一人的情況下，上半場落後0：1。

換邊後2分鐘，利物浦由加普（Cody Gakpo）頭槌破網為球隊追平。不過，富咸的洛迪高梅尼斯（Rodrigo Muniz）隨即於76分鐘入球，再度領先1：2。戰至86分鐘，後備入替的祖達（Diogo Jota）接應達雲紐尼斯（Darwin Nunez，又譯：努涅斯）的傳球射入，為利物浦再次追成平手至完場。

2024年12月14日，在利物浦對決富咸的賽事中，後備入替的祖達（Diogo Jota）在86分鐘為利物浦射入賽事中球隊的第2個入球。（Reuters）

阿仙奴對決愛華頓的賽事中，阿仙奴在上半場擁有大量控球權，但一直未能突破對方的防線。

阿仙奴的布卡約沙卡（Bukayo Saka）在29分鐘把握機會，回傳予馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）起腳，但被門將比克福特（Jordan Pickford）飛身救出，之後比克福特再撲走馬天尼利（Gabriel Martinelli）的射球。

在換邊後，阿仙奴的米基爾馬連奴（Mikel Merino）接應角球施展頭槌但再被比克福特阻止，結果兩隊0：0和氣收場。