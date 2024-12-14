英超｜曼城陷低潮迎曼市打吡　哥迪奧拿批賽程過密：我們無法爭勝

近年雄霸英超的班霸曼城，近期陷入低潮，近10戰僅取1勝，主帥哥迪奧拿更曾在賽事中臉上露出血痕，心理健康被受關注。哥帥早前接受意大利名宿盧卡東尼的訪問，他坦言受戰績所困而寢食難安。

曼市打吡戰在即，哥迪奧拿指球隊傷兵滿營，加上頻密賽程，哥帥坦言：「我們如今無法爭勝，只能掙扎求存」。



哥迪奧拿。（Getty Images）

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哥迪奧拿稱「沒有精力」 表明不會執教曼城以外球會｜足球

自今年10月底聯賽盃不敵熱刺後，曼城在一個半月之間輸7場，這個敗仗數字已經是上季全季所有賽事的總和。「藍月亮」各大賽事近10場僅得1勝，錄得1勝2和7負。

哥迪奧拿早前接受意大利名宿盧卡東尼（Luca Toni）訪問，談及曼城近期低迷的戰績，哥帥坦言飽受困擾，既睡得差又吃得少，他強調這是每位主帥都無法避免的，「我很好，作為一名領隊，每一刻都想球隊取得最佳成績，當球隊戰績不似如期，這種不安感遠比順境時強烈，這是很正常。」

哥迪奧拿直認自己因戰績而寢食難安。（Getty Images）

曼城陷入近年少見的低潮期，今周日（15日）深夜將在主場鬥曼聯，上演曼市打吡戰，後城同樣兵源短缺，當中艾簡治、尼敦阿基、史東斯養傷，而域高路易斯（Rico Lewis）上場被逐停賽，防線僅得三名球員可以運用。

「我不知道可做什麼，我需要球員。」哥迪奧拿無奈地說。窮則變，變則通，在非常時期哥帥只好動用非常手段，「或者我找馬菲奧斯（紐尼斯）來當兩閘，或者踢五後衛，而兩名翼衛都是翼鋒。」曼城早前公布有7000萬鎊盈餘，哥迪奧拿強調並不代表他有更多資金在冬窗增兵，「我只想我的球員回來！」

曼城周中0：2歐聯不敵祖雲達斯，近10場只得1勝。（Getty Images）

從10月底對聯賽盃熱刺，到周中不敵祖雲達斯，曼城在41日內踢了10場賽事，平均4日一場。賽程頻密難免增添球員受傷的機會，哥迪奧拿直指球隊深度未能應付連場賽事，「在這個緊密的賽程中，我們大軍需要25至30名球員，對球會經濟上都有困難。當我們只得2至3個傷兵，我們當然可以發揮，我們現時無法競爭，我們只可掙扎求存。」

曼城中場大將洛迪全季長唞，各個位置都有不同傷兵，加上菲爾科頓今季狀態不及上季，哥迪奧拿坦言這個狀況下，實在難言爭勝。

哥迪奧拿指菲爾科頓狀態不及上季，加上洛迪長唞，曼城難言爭勝。（Getty Images）

曼城周日迎戰由新帥阿莫林領軍的曼聯，哥迪奧拿早前在歐聯賽場已曾與這名葡萄牙少帥交手，曼城當時以1：4作客不敵阿莫林領軍的士砵亭。大戰前夕，哥迪奧拿先為阿莫林笠高帽，「曼聯已有進步，走動、速度、戰術上已有改善，相信他（阿莫林）在曼聯會取得成功。」