傳利物浦明年夏天計劃訪港辦熱身賽　有望於啟德體育園獻技

啟德體育園主場館日前首度開放予傳媒參觀，足總主席霍啟山早前明言英超球會有機會明夏訪港。體育新聞網站《The Athletic》透露，利物浦計劃來年夏天前往亞洲進行季前熱身賽，當中香港與日本亦在考慮之列。



利物浦對上一次來港是2017年，當時出戰英超亞洲盃。（資料圖片/Getty Images）

啟德體育園｜5萬人主場館開放拍攝 預告明年1月辦超大型演出

啟德體育園主場館明年擬辦表演賽 英超隊或訪港 足總正初步了解

足總主席霍啟山上月透露，明年夏天有機會有外隊訪港，更不排除多於一支外隊，霍啟山表明：「從我們角度而言，愈多比賽愈好。」

根據《The Athletic》專門報道利物浦消息的記者James Pearce與Adam Crafton透露，利物浦明年夏天將造訪亞洲，而香港與日本亦是亞洲之行的潛在目的地之一，至今仍然在考慮階段，未有任何明確的決定。

利物浦對上一次訪港是2017年夏天，當年與李斯特城﹑水晶宮一同來港出戰英超亞洲盃，沙拿﹑古天奴﹑佐敦軒達臣等主將也有隨隊訪港。若然成事的話，利物浦將會相隔8年再度來港，《The Athletic》更表示紅軍大有機會在新落成的啟德體育園主場館獻技。

利物浦對上一次來港是2017年，當時出戰英超亞洲盃。（資料圖片/Getty Images）

啟德體育園主場館日前開放予傳媒拍攝，主場館內部已大致完工，座位、後備席、兩邊底線天花的大銀幕、電子廣告板、廂房、大光燈等都已落成，同時預告1月將有「超大型演出項目」，2025年第一季亦會陸續舉行測試活動。