英超轉會︱曼聯為改革冬窗求放拉舒福特　預計半價出售仍無人問津

阿莫林（Ruben Amorim）剛上任曼聯新帥不久，戰績未有改善下，球會史上首任體育總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth）日前突然離任，新班主拉傑夫（Jim Ratcliffe）領導下，「紅魔鬼」內部大改革似乎仍在繼續。

班主要求有成績，同時又受連年虧損影響，不會開大水喉讓阿莫林在轉會市場大肆增兵。因此曼聯如欲收購新球員，先要出售陣中球員套現，最新突然傳出「親生仔」拉舒福特（Marcus Rashford）「無得留低」，將在冬季轉會窗被掛牌出售。



曼聯欲冬窗賣拉舒福特 為阿莫林清薪酬空間

阿莫林上任後，曼聯5場賽事只得2勝1和2負，戰績未見特別起色，除管理層再有人事變動外，更衣室亦有大動作——盛傳第一步是將周薪高達32.5萬鎊的「福仔」清走，他今季聯賽15場只入4球，不過阿莫林上任後，他4場聯賽攻入3球，狀態有所進步。

德國《天空體育》指，曼聯有意在冬季轉會窗出售拉舒福特，以騰空隊內薪酬空間。英媒預計掛牌價將為4000萬鎊，但由於他高昂周薪，預計「大減價」下仍無人問津。

拉舒福特在阿莫林領軍後表現有進步，但仍被球會掛牌出售。（Getty Images）

曼聯看中士砵亭神鋒？

有關報道稱，曼聯希望最遲在2025年夏天出售拉舒福特，並視他為冬季轉會窗時最優先放售球員。報道續指，曼聯認為他在阿莫林帶領下有進步，但不是非賣品，關鍵原因是他若離隊，能為球隊套現一筆可觀金額及大量薪酬空間。

若能出售「福仔」，阿莫林或可與昔日愛將重聚，在轉會窗羅致士砵亭王牌前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres），後者今季狀態大勇，各項賽事23場攻入25球，其中歐聯6場入5球。

基奧基尼斯今季大熱大勇。（Getty Images）

大減價仍無人問津

雖然今年3月曾傳出巴黎聖日耳門想以8000萬鎊收購拉舒福特，曼聯又曾標價1億，不過《每日郵報》最新報道指出，紅魔鬼冬窗售賣拉舒福特的掛牌價將為4000萬鎊，但仍預計無人問津，相信他的32.5萬鎊周薪是令其他球會不感興趣的主要原因。

英國《天空體育》報道，曼聯不會像坦赫格（Erik Ten Hag）執教時那樣大灑金錢，但即使想通過售出拉舒福特套現，現時也沒有球會想接手：「除非他狀態突然大幅轉變，場外也不再有負面傳聞。」

《每日郵報》指拉舒福特的轉會費將大減價至4000萬鎊，但仍預計無人問津。（Getty Images）

曼聯須提防「普巴事件」重演

目前拉舒福特在曼聯的處境，不禁讓人想起普巴（Paul Pogba）當年情況。曼聯在2016年夏天羅致該法國球星時，轉會費為當時世界紀錄的1.05億歐元（約8930萬鎊），並以周薪29萬鎊簽約5年。

之後普巴場內場外都引來不少爭議，曼聯就算希望出售，他高昂的身價及周薪令其他球會卻步，曼聯最終只能讓他在2022年夏天自由身離隊，再次加盟祖雲達斯。