久保建英將現身《多啦A夢》新年特別篇　與大雄在西班牙冒險

日本朝日電視台宣布，今年大除夕會播放《多啦A夢》新年特別篇，日本國腳久保建英也會在當中登場，引來球迷熱話。



朝日電視台宣布，適逢《多啦A夢》播映30周年，在12月31日會播放《多啦A夢》的1小時新年特別篇，故事講述主角大雄因睡過頭而錯過新年倒數，由於時差關係，西班牙還未踏入2025年，就決定穿梭到西班牙過年。故事會以西班牙首都馬德里做背景，久保建英會穿起皇家蘇斯達的球衣現身馬德里街上，他沒有台詞，但會展示華麗的球技。

久保建英將會出現在《多啦A夢》的新年特別篇。（朝日電視台）

《多啦A夢》是家喻戶曉的動畫，久保建英也曾表示十分喜愛，事實上，他在2020年外借到維拉利爾時，就曾在迎新會上演唱《多啦A夢》主題曲。朝日電視台同時公開了與久保的對談，他表示自小已常常收看《多啦A夢》，「以前在漢字測驗前一天，有過想要記憶麵包的想法！那時候最喜歡的一集是《大雄與綠巨人傳》。」

久保建英被視為足球天才，是人氣最高的日本國腳之一。（Getty Images）

今次新年特別篇以西班牙為背景，久保9歲已赴西班牙在巴塞足球學院受訓，之後返回日本效力FC東京，到2019年加盟皇家馬德里，至今輾轉效力過5支西甲球隊，早已說得一口流利西班牙語，他表示希望向大家介紹當地的「海鮮、水果、海鮮飯和所有好吃的東西」。

談到最想要的道具，久保選擇了「如果電話亭」，使用者在這電話亭中，向電話說出自己的希望世界變成什麼樣子，世界就會改變，但如果想改變的程度太大，則會產生一個平行世界。