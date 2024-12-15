游泳短池世錦賽｜何詩蓓200自第5名入決賽　深夜1:26爭獎牌

香港游泳代表何詩蓓周日（15日）續戰世界泳聯短池世界錦標賽，在她保持世界紀錄的項目200米自由泳上陣，她下午先戰初賽，順利過關進入同晚深夜的決賽。



何詩蓓出戰短池世錦賽200米自由泳。（Getty Images）

何詩蓓在女子200自保持短池世界紀錄，時間是她在2021年短池世錦賽造出的1分50.31秒。今屆世錦賽她再戰200米自由泳，先在初賽第5組落場，游出1分53.76秒，初賽總排名第5進入決賽；排首名的則是17歲的美國泳手韋絲甸（Claire Weinstein），她造出的時間為1分52.51秒，刷新了世界青年紀錄。

200自決賽將會在深夜1:26上演。何詩蓓在2021及2022兩屆世錦賽都在這項目封后，今次若能連霸，將是三連冠。