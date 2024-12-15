英超｜利物浦逼和富咸爭議判決　前球證指100%紅牌　賽會簡短回應

英超周六（14日）晚有榜首的利物浦主場迎戰富咸，由於後衛安德魯羅拔臣早早被逐，紅軍全場少踢一人，最終兩度落後、兩度追和，2:2搶回一分。

羅拔臣開賽時遭富咸的伊沙迪奧普（Issa Diop）踢到膝頭，迪奧普僅獲黃牌，英超賽會其後發出簡短聲明回應；而紅軍主帥史諾也吞下今季第三面黃牌，但下輪作客熱刺的大戰卻不受影響。



利物浦主場對富咸，開賽僅一分鐘，羅拔臣在一次持球時遭迪奧普從旁殺出、舉腳踢向右腳膝蓋，他即痛苦倒地，治理良久，而迪奧普最後只獲得一面黃牌，惹來球迷議論紛紛。

其後，富咸的安達斯彭利拿（Andreas Pereira）從後踩中紅軍中場格雲貝治（Ryan Gravenberch）左邊小腿後方近腳腕處，也是黃牌了事，加上彭利拿其後射入富咸的第一個入球，更惹來爭議。

英超賽會其後透過社交媒體X回應對迪奧普的判決，內容簡短：「球證（夏寧頓）就迪奧普對羅拔臣的攔截出示了黃牌。VAR檢視了動作是否應領紅牌，隨後確認了球證的判決——即魯莽攔截和黃牌。」

羅拔臣其後因破壞對手明顯入球機會被逐。（路透社）

不過，彭利拿的犯規就惹來英超前裁判甸恩狠批，他在英國天空體育上表示，這個犯規是「100%紅牌」：「彭利拿踢中了格雲貝治的阿基里斯腱，而且這動作完全不會踢中皮球，他是有意識這樣做的，這是100%的紅牌。」

英國《利物浦回聲報》報道稱，已聯絡過英超賽會，英超方面確認情況與迪奧普的犯規一樣，彭利拿的犯規也是經VAR檢視，而VAR也同意球證夏寧頓的黃牌決定。

史諾只需在聯賽盃「服刑」。（Getty Images）

另外，紅軍主帥史諾也因投訴而吞下今季第三面黃牌，按例下一場需停賽處分，不過由於英超主帥的停賽執行方式與球員有所不同，停賽期會覆蓋所有英格蘭足總賽事，而不限於英超，意味史諾只會在周三深夜聯賽盃8強對修咸頓一戰停賽，下周末作客熱刺則不受影響。