英超｜完場前2分鐘失兩球 曼城主場1：2敗於曼聯
撰文：蕭通
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英超周日（12月15日）迎來曼市打吡，近期陷入低潮的曼城，主場以1：2敗於曼聯。曼聯首個入球出現在88分鐘，兩分鐘後由迪亞路查奧爾（Amad Diallo）建功反勝對手。賽後曼城以16戰積27分排第5，落後榜首利物浦9分；在近11場各項賽事只贏得一場、8場落敗。曼聯則終結聯賽兩連敗，累計以16戰22分，升上第12位。
於上半場36分鐘，加華度爾（Joško Gvardiol）入球建功，助曼城半場領先1：0。曼聯於下半場也有不少攻勢，包括迪亞路查奧爾曾頭槌攻門，可惜被對手門將艾達臣（Ederson Moraes）撲出。
至88分鐘，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）操刀12碼破網扳平對手。至90分鐘，迪亞路查奧爾接應利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）傳送，窄角抽射絕殺對手，助曼聯反勝2：1。
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