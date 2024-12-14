羅淑佩自爆「新」寵兒　40年曼聯忠粉　偶像費爵爺還有好靚仔球星

英超球隊曼聯前傳奇領隊費格遜剛過去的周日（8日）現身沙田馬場撐愛駒來港參加香港國際賽，新上任的文體旅局局長羅淑佩於今日（14日）在商台節目中自爆「係一個40年嘅曼聯粉絲」，原來MIRROR成員陳卓賢並非她唯一的追星對象，「費爵爺」也是局長其中一個偶像。她又透露第一個喜歡球員是韋西迪（Norman Whiteside），大讚他「好靚仔」。



曼聯前傳奇領隊費格遜赴港撐愛駒

沙田馬場於周日舉行度浪琴香港國際賽，為政府在《施政報告》中提出積極推廣賽馬旅遊後的首個國際賽，英超球隊曼聯前傳奇領隊費格遜，亦現身撐愛駒，當時便有不少馬主爭相與他合照，更獲馬會行政總裁應家柏親自接待。

曼聯傳奇主帥費格遜（左）及馬會行政總裁應家柏（右）一同密斟。（馬會提供圖片）

剛上任即觀沙田馬場國際賽 再到跑馬地賞賽馬

羅淑佩周六在商台節目中談及多項旅遊議題，透露在過去一周先到沙田馬場欣賞度浪琴香港國際賽，周三（11日）再到跑馬地欣賞賽馬。她更指︰「好耐冇見過全個觀眾席坐滿哂，氣氛非常好」。

羅淑佩剛上任不久即到沙田馬場欣賞度浪琴香港國際賽。（資料圖片／廖雁雄攝）

羅淑佩︰第一個喜歡的球員是韋西迪

羅淑佩並特別提到費格遜親赴香港出席賽事，令人震驚的是，原來MIRROR成員陳卓賢並非她唯一的追星對象，她自言「我係一個40年嘅曼聯粉絲」，而「費爵爺」為她其中一個偶像，又透露第一個喜歡的球員是韋西迪（Norman Whiteside），更大讚他「好靚仔」。

香港賽馬水平世界尖端︰賽馬旅遊是一條很好的產業鏈

羅淑佩又強調香港賽馬處於世界尖端的水平，並對費格遜來港欣賞國際賽事感到高興。她指，賽馬旅客屬於高端客群，來港住宿的需求高，亦會消費及購物，認為賽馬旅遊是一條很好的產業鏈。