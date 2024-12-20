皇馬對巴塞傳奇︱球迷指票價貴但值得　觀眾批氣氛比香港隊賽事差

皇家馬德里與巴塞隆拿傳奇球星本周訪港，周五（20日）晚上於香港大球場踢表演賽，最終巴塞傳奇隊以5：2擊敗皇馬球星隊。

有球迷認為票價偏貴，但算值回票價；另有巴塞擁躉表示，對亨利上陣時間少感可惜，又指比賽氣氛比香港超級足球聯賽差。



今場比賽兩隊合共攻入7個入球，退役後首度來港的卡斯拿斯多次飛身撲救，有撐皇馬十多年的球迷表示「都幾好睇」。

購買1180元門票的他認為算值回票價，但強調票價「有啲貴」，「本身預計票價在1000元內，但既然球員也來到香港，都要支持，未來也會再入場。」然而身為皇馬香港球迷會成員的他表示，知悉有關簽名會貨不對辦的事件，認為主辦方在各方面安排得不太妥當。

有撐皇馬十多年的球迷表示票價偏貴，但比賽算值回票價。（袁志浩攝）

至於兩位結伴支持巴塞的陳先生表示，樂見沙維與大衛韋拿踢足全場，後者更上演帽子戲法，「最可惜是亨利踢得好少（只得約16分鐘），因為就算你並非巴塞球迷，入場都想看他踢波。」

同樣購買1180元門票、坐在龍門後方的他們表示，最初得知兩隊傳奇在香港舉行表演賽時十分期待，「以為會爆場，花了半小時搶飛，誰料近日門票賣不完減價（賽會早前推出七五折優惠予學生、教學及體育相關團體）。」

巴塞及阿仙奴傳奇球員亨利今場只上陣16分鐘。（袁志浩攝）

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兩人認為球場空位甚多，氣氛不算理想，假若之後再舉行類似表演賽，只會在票價下調後才會考慮再入場，「現場沒有播放太多音樂，也沒有太多人打氣，平時入場睇港超、香港隊入波都會很大聲，但今天沒有。」

值得留意，足總一度公布，今場賽事入場人數為7565人。然而之後足總職員向記者表示，該人數香港大球場所提供，足總之後會按主辦單位公布的數據作調整；大會公關最後表示，入場人數為7982人。數字比三日前相同場地舉行、香港足球代表隊出戰東亞足球錦標賽外圍賽決賽的8236名球迷還要少。