皇馬對巴塞傳奇︱僅最平門票售罄　費高呼籲入場　妙談哥迪奧拿

皇家馬德里與巴塞隆拿傳奇球星本周訪港，周五（20日）晚上於香港大球場踢表演賽，雖球星如雲惟直至賽前兩日（18日），比賽門票只得最平價的680元級別售罄，主辦方於賽前記者會上，多次呼籲球迷入場支持。



一眾參與表演賽的名宿周三（18日）起已陸續抵港，部份球星如費高（Luis Figo）、卡斯拿斯（Iker Casillas）、奧雲（Michael Owen）、摩連迪斯（Fernando Morientes）、簡拿華路（Fabio Cannavaro）、佩奧爾（Carles Puyol）、路爾斯加西亞（Luis Garcia）及古華特（Patrick Kluivert）等都有出席賽前記者會。

費高（中）以皇馬名宿隊隊長身份率領一眾球星會見傳媒。（廖雁雄攝）

然而沙維因剛抵港而未有現身，曾在宣傳名單上的大衛韋拿（David Villa）亦「失蹤」；另一名宿亨利則明天才會到埗。前皇馬球星羅拔圖卡路士日前於東京出戰另一場名宿賽時傷出，周五晚上陣成疑，但主辦方今曾向傳媒表示該巴西「重炮王」仍會抵港。

皇馬名宿簡拿華路（左）、卡斯拿斯（中）及費高（右）。（廖雁雄攝）

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今次表演賽銷情不理想，根據網上售票平台顯示，截至周三下午6時，僅得最平的680元「Tier 5」門票售罄，其餘2480元、1980元、1680元、1180元門票均仍公開發售。而賽會早前也推出七五折優惠予學生、教學及體育相關團體。主辦方在新聞稿以呼籲球迷入場為重點，記者會上亦多次提及今次對賽戲碼機會難逢，同時花時間向球迷推銷如球星閃卡、帽、頸巾等周邊產品。

主辦方在記者會向球迷推銷如球星閃卡、帽、頸巾等周邊產品。（廖雁雄攝）

主辦方早前向學生、教學及體育相關團體推出七五折門票優惠。（網上截圖）

聯合主辦比賽的TIMEWOW代表預計，今仗會有過萬人入場；該機構同時正籌備於明年暑假邀兩支外隊於在啟德體育園主場館比賽。曾隨皇馬於2003年訪港的費高則稱：「香港人對足球充滿熱情，我預計會全場爆滿，希望大家可以入場享受比賽。」

巴塞隆拿名宿佩奧爾（左）及路爾斯加西亞（右）。（廖雁雄攝）

近期英超球隊曼城11場比賽僅錄1勝，被指是主帥哥迪奧拿領軍生涯的最黑暗時期，批評聲音不絕。曾與對方在巴塞隆拿做隊友的費高表示，任何球隊都會有低潮期，深信哥帥有力帶領球隊重上高峰。

「人們總是專注在最近發生的事，忘記了他們曾創下的歷史。曼城有些主力受傷，哥迪奧拿是很勤力的人，球員都站在他的一邊，他有足夠能力應付這一切。」

同樣於巴塞出身的佩奧爾也認同，「哥迪奧拿依然是世上最佳教練，我很對他很了解，相信曼城很快就會反彈。」

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