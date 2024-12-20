皇馬對巴塞傳奇︱卡路士亨利上陣不足廿分鐘　高層看台現大量空位

皇家馬德里與巴塞隆拿傳奇球星本周訪港，周五（20日）晚上於香港大球場踢表演賽，最終巴塞傳奇隊以5：2擊敗皇馬球星隊。

大會暫未公布入場人數，但據了解，賽事僅約7000多名觀眾。而皇馬名宿卡路士因為受傷，只上陣10分鐘就被調走；巴塞名將亨利亦僅踢了16分鐘。



皇馬對巴塞傳奇表演賽。（夏家朗攝）

皇馬球星隊派費高、羅拔圖卡路士、卡斯拿斯、摩連迪斯、簡拿華路、奧雲等踢正選；巴塞傳奇隊亦有沙維、亨利、大衛韋拿、佩奧爾及路爾斯加西亞等擔正。皇馬第一個攻勢即憑奧雲輕鬆燙射，於8分鐘先開紀錄。

不過，卡路士只上陣10分鐘便退下火線，因參與另一場表演賽而有傷在身的他，於中場與被佩奧斯踢跌後離場。而另一位相當受歡迎的亨利，在上半場16分鐘也被換走。

卡路士只上陣了不足10分鐘。（袁志浩攝）

兩隊半場踢成1：1平手。（夏家朗攝）

上半場中段成為皇馬名宿卡斯拿斯的表演時間，尤其是單手撲出哥利斯馬的「腳趾尾拉西」妙射，證明門神功架仍在。然而28分鐘巴塞依然憑大衛韋拿窄角度勁射得，半場兩隊踢成1：1。

換邊後巴塞傳奇隊有古華特入替，但皇馬憑奧雲「執雞」再度領先，這位梅開二度的前鋒雖然之後被調走，但5分鐘後因甘比亞素受傷再度上場，令球迷相當驚喜。巴塞傳奇隊之後由大衛韋拿入兩球、沙維奧拿及古華特亦建功，終反超前5：2。

大球場高層看台出現大量空位。（夏家朗攝）

直至賽前約兩小時，比賽仍僅得最平的680元「Tier 5」門票售罄，其餘2480元、1980元、1680元、1180元門票均仍公開發售。

大會由評述員鍾志光擔任主持，現場球迷甚少高歌打氣，但會不斷高呼球星名字，或在球員大騷球技時起哄拍手，部份時間場內顯得冷清，記者在場邊可清楚聽見球員提場。歌手張敬軒半場休息期間獻唱，更一度「展示」射門技術，他嘗試揮手帶動節奏，獲得少部份人和應。

大會暫未公布入場人數，但今場比賽氣氛不算熾熱，大球場高層看台只得約兩至三成觀眾，低層看台四角更剩不少空櫈，賽會雖沒有公布入場人數，但據了解，賽事僅得約7000多名觀眾，數字比三日前相同場地舉行、香港足球代表隊出戰東亞足球錦標賽外圍賽決賽的8236名球迷還要少。

張敬軒半場獻唱。（夏家朗攝）