皇馬球迷會重整見面會之亂細節　大會致歉　今年體育盛事頻甩碌

「Legend Assemble 傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」的球星見面會貨不對辦，球迷付6880元入場，原定與17名球星逐一簽名及合照，卻因大安排不周，有指一眾名宿憤而離場，付了費用的球迷未能與球星互動，大會的補救方案亦混亂頻生，有球迷報警備案。

一晚之後，皇家馬德里香港球迷會今日再於社交網站發表聲明，重整事件時間線及細節。會方強調，球迷支持偶像十多年，即使飛去西班牙也找不到已退休的球星，「$6880如果真的能簽一隊17位球星及每人單獨影相，絕對不是智商稅」，說得擲地有聲。

在政府推動「盛事經濟」成為2024年香港主調，根據政府的盛事年表，今年共有36項體育相關盛事，由年初的美斯到年底的費高，當中5個項賽事均曾「出事」。



皇馬香港球迷會June今日下午於官方Facebook發表聲明，以遺憾及心痛形容今次事件。她重整事件細節及時間線稱，有球迷向她表示，到場時已見到費高坐在會場外，職員更指見面會已經完結，要求球迷離開；後來得知當中26人是付了6880元的皇馬球迷會會員，才讓他們進場，結果進場時已見不到簡拿華路和卡路士，卡斯拿斯也很快就離開。

「球迷不滿向大會投訴，大會竟叫他們去消費者委員會告他們！我得知後很憤怒，這是積極解決問題的態度嗎？還是覺得球迷是一兩句可以耍走的？」

球迷支持偶像，最渴望的不是一個簽名，而是雙方互動。（夏家朗攝）

June未有參加是次簽名會，但立即負責與大會聯絡人陳小姐接洽。她指，陳小姐承諾下午3時前回覆，結果陳小姐未有回覆，到她主動聯絡陳小姐，陳小姐卻表示「我哋現場同事話同你哋解決咗啦喎」。

「原來解決方法是在大球場大合照及收球員物品補簽，跟當初承諾的分別很大，當然是不能接受，但這個開場前關鍵時間都只好先照做（散場球星都要走了），因為是球迷應該得到的，但球迷澄清這不是解決方案。」June在帖文寫道。可惜這項補救措施也再次出現甩漏，「大合照沒有，簽名只能4選1，也不能親自交到球員手上去簽，過程中大會更遺失了一件球衣」。

June強調，晚上本應開心欣賞球賽，最終卻花大半時間回覆傳媒和警方查詢。她最後的結論擲地有聲：「$6880如果真的能簽一隊17位球星及每人單獨影相，絕對不是智商稅，飛去西班牙也找不到已退休的他們 。希望大家能明白追了某些球星10-20年，終於可以見上一面的真心 ，不是價錢能衡量 。只是有人不當球迷真心是一回事，只是一個賺錢的工具而已。」

及後，賽會於社交網站發表聲明，表示目前正與皇馬球迷會及受影響的球迷保持密切聯絡，務求妥善處理相關事宜，並對事件致歉。

在政府年初強調2024年以盛事推動香港經濟，並由「盛事統籌協調組」制定盛事年表，當中有36項盛事屬於體育相關活動，然而先後有盛事「甩碌」：

2月「美斯之亂」，美斯到港卻未有落場，最終主辦方Tatler放棄M品牌資助，政府亦要檢討M品牌的審批制度；

3月香港國際桌球明星挑戰賽，銷情冷淡，最貴門票3380元的座位卻與球枱成水平，甚至有攝影機於前方遮擋，而且球賽延遲，令球迷不滿；

11月的飛越大嶺屬於香港唯一UTMB計分賽，但50公里組別在第一個補給站已經清水不足，導致不少跑手未能補水下無奈退賽，第二個補給站的工作人員又不准跑手的支援團隊內進，更與支援團隊口角；

12月的香港街馬，工作人員指示不清晰，導致半馬組別跑手多跑9公里。

翻查報道，盛事統籌協調組基於三大因素訂定及更新香港盛事年表，包括是否能夠吸引市民和旅客參與、能否幫助香港在全球營造正面曝光，以及是否能夠展示香港的策略地位。