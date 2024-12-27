日本棒球巨星出軌細節惹眾怒　辯稱因嬌妻是藝人「壓力大又孤獨」

常報道名人醜聞的日本媒體《週刊文春》近日揭露日本棒球國家隊球星源田壯亮，背着曾是偶像團體乃木坂46成員的妻子衛藤美彩「偷食」。

源田壯亮與衛藤美彩平日常以模範夫婦的形象露面，兩人育有一對子女，惟源田被爆多個誇張的出軌行為，好老公形象徹底粉碎。他直認出軌後，被指失去聯絡，沒有回家。



源田壯亮（右）被爆背着太太衛藤美彩（左）出軌。（Instagram）

《週刊文春》近日報道，與衛藤美彩結婚5年的源田壯亮，近一年前開始背着妻子，與一名在銀座高級夜總會工作的20多歲女子「A子」發展婚外情。

報道指，31歲的源田趁上月在台北舉行的世界棒球12強賽，與「A子」在台共度三日兩夜，一起吃小籠包、買名牌太陽眼鏡、在酒吧狂歡到凌晨等。更誇張的是，在12強決賽，「A子」戴着男方贈送的戒指和球衣到場，與衛藤美彩在同一看台睇波；11月底，源田連續7年獲頒日職棒「金手套獎」，當時他特地將婚戒除下出席頒獎禮，被指是向「A子」示愛。

源田壯亮（右）在2021年曾助日本隊奪得東京奧運男子棒球金牌。（Getty Images）

源田偷食的事件在日本體壇引來熱話，除了因為其妻衛藤美彩在乃木坂46時人氣極高，本已有大批粉絲，而婚後，她因患有多囊性卵巣症候群一度難以懷孕，治療後、又經過流產，才誕下一子一女；而且兩夫妻平日曝光甚多，源田常在一家人記錄生活的影片中，以好丈夫的形象出現，又曾獲育兒獎項，今次醜聞令其形象一夜間崩潰。

衛藤美彩在社交媒體分享自己入場為丈夫打氣的照片。（Instagram）

《文春》其後找到源田當面受訪，他在經理人陪同下受訪50分，坦承自己出軌，也承認了除下婚戒出席頒獎禮是為了向「A子」表達心意，他還辯稱自己此前一直沒有其他出軌行為，只是身為日本棒球國家隊球員、太太也是藝人，夫婦的曝光度令他感到很大壓力和孤獨，才一時迷夫，最後還表示自己背叛了球迷，「現在連棒球的事都無法去想」；第三者「A子」也透過書面回應，承認與源田的不倫關係。

衛藤美彩（左）經治療後才成功誕下一子一女，中間更曾經歷流產，在誕下次女後更患重病，惟丈夫卻背她出軌。（Instagram）

雖然源田稱希望向家人和公眾道歉，也會挽回一切，惟《東京體育報》報道指，與衛藤美彩關係密切的工作人員透露，源田被爆醜聞後，至今都沒有回家、也沒有與妻子聯絡，該工作人員指：「美彩此前與丈夫關係一直良好，如今失去聯絡，她陷入絕望。源田先生丟下美彩和兩個孩子，沒有回家，其實美彩在誕下第二胎後患上了重病，常感到不適，更為了能照顧子女而做了手術，她看來已堅持到了極限。」還表示不敢相信源田已出軌近一年。

源田效力的日職棒球隊埼玉西武獅，陣中球員近年常傳出醜聞，包括外野手岸潤一郎利用社交媒體搭訕、山村崇嘉違規飲酒吸煙、內野手長谷川信哉也在社交媒體向其他女性發不雅訊息等等，遭網民怒批。不過球隊表示，源田壯亮的婚外情屬「選手家庭內問題」，不會作處分。